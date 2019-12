Ľuďom bez domova pomáhajú osláviť Vianoce rôzne organizácie

Bratislava 25. decembra (TASR) – Ľudia bez domova sa tiež tešia na Štedrý večer, pripravujú si vianočnú večeru aj v limitovaných podmienkach ubytovní či vyhľadávajú ponuky organizácií, ktoré im pomáhajú osláviť Vianoce. „My budeme s našimi predajcami priamo na Štedrý deň, slávnostný obed pre nás organizuje zbor cirkvi bratskej a kazateľ Daniel Pastirčák,” priblížila pre TASR Nina Beňová z občianskeho združenia Proti prúdu, ktoré vydáva časopis Nota bene a realizuje rôzne aktivity pre ukončovanie bezdomovectva.



„V nocľahárni Depaul Slovensko majú ozdobený stromček, slávnostnú večeru a pripravujú pre ľudí bez domova aj malý darček či balíček,“ dodala. Najdôležitejšie však je podľa nej to, že v období Vianoc, na Prvý aj Druhý sviatok vianočný, je nocľaháreň otvorená aj cez deň, pretože ľudia v týchto dňoch skutočne nemajú kam ísť. „Zatvorené sú aj obchody, nákupné centrá a akékoľvek miesta, kde by sa mohli zohriať,“ vysvetlila.



Niektorí ľudia bez domova si podľa nej šetria peniaze, aby mali pekný, slávnostnejší večer a obyvateľom ubytovní, ktorí sú osamelí, spoločnosť robí najčastejšie televízor a vianočné programy. „Niektoré ubytovne však cez sviatky zatvárajú z dôvodu dovoleniek a menšieho záujmu o ubytovanie, takže ľudia, ktorí nemajú kam ísť, musia riešiť značne stresovú situáciu a hľadať si na Vianoce iné miesto,“ povedala Beňová. Niekoľko málo ľudí bez domova podľa nej trávi Vianoce u svojej rodiny. „Raz sa dokonca stalo, že predajkyňu Nota bene pozvala jej stála zákazníčka a čitateľka na celé Vianoce k sebe domov. Bolo to milé gesto a naša predajkyňa samozrejme mala z toho veľkú radosť,“ povedala Beňová.



V predvianočnom období však aj predajcovia Nota bene podľa Beňovej od ľudí často dostávajú malé darčeky či pozdravy, z čoho majú veľkú radosť a niekedy aj oni obdarujú ľudí rôznymi drobnosťami. Dodala, že tento rok deti z cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave pripravili pre predajcov Nota bene viac ako 300 vianočných prianí, ktoré združenie rozoslalo predajcom na celom Slovensku. „Pozdravy sú také pekné a miestami až dojímavé, že sme sa rozhodli urobiť z nich výstavu. Deti povzbudzujú našich predajcov, aby sa nevzdávali, oceňujú ich odvahu a vytrvalosť a najviac zo všetkého im prajú nádej a domov,“ opisuje Beňová.



Podľa nej je veľmi dôležité, aby ľudia bez domova nemuseli byť na Vianoce sami a mali kam ísť, avšak ak im ostatní venujú pozornosť len počas Vianoc, nič sa nezmení. „Pokiaľ nebudú mať prístup k bezpečnému a dôstojnému nájomnému bývaniu, ich situácia sa bude na Vianoce každý rok opakovať. Zvýšená pozornosť iba vo vianočnom období je slabou náplasťou na ich náročnú situáciu,“ hovorí Beňová. V zime zariadenia ako nocľahárne pociťujú väčší nápor ľudí bez domova, v preplnených miestnostiach sa môžu viac šíriť choroby a výrazne sa znižuje kvalita podmienok na spánok.



V zime ľudom na ulici podľa nej hrozia omrzliny, pre ktoré môžu prísť aj o končatiny. Tiež prechladnutia, poranenia a zápaly. „Najviac ohrození sú ľudia, ktorí žijú na verejných priestranstvách. Sú nútení hľadať si teplejšie miesta ako kanály, v ktorých môže dochádzať k úrazom, napríklad k popáleninám z teplovodných rúr,“ povedala. Každému, kto v zime vidí niekoho ležať na ulici, radí, aby sa presvedčil, či nie je podchladený a v prípade potreby zavolal pomoc.