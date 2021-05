Ľuďom, ktorí chcú prestať s fajčením, pomôžu v poradni odvykania

Bratislava 29. mája (TASR) - Fajčiarom, ktorí sa snažia so svojím zlozvykom skončiť, pomôžu v poradni odvykania od fajčenia. Poradia im na telefónnom čísle 0917 426 090. Na sociálnej sieti o tom informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



Ako verejní zdravotníci priblížili, fajčiari majú obavy skončiť so svojím zlozvykom zo dňa na deň, pretože sa obávajú šoku, ktorý zasiahne ich telo. „V skutočnosti je jedno, či to urobíte postupne alebo naraz. Najdôležitejšie je psychické nastavenie,“ zdôraznili.



Pandémia ochorenia COVID-19 podľa ich tvrdenia viedla k tomu, že milióny používateľov tabaku sa rozhodli skončiť s fajčením. Rovnako je možné obrátiť sa aj na Linku pomoci na odvykanie od fajčenia na čísle 0908 222 722. Je k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 h.



Bratislavský RÚVZ poukázal aj na priaznivé zdravotné zmeny, ku ktorým dochádza po skončení s fajčením. Do 20 minút klesne fajčiarovi srdcová frekvencia a krvný tlak. Do 12 hodín hladina oxidu uhoľnatého v krvi klesne na normálnu hodnotu. Od dvoch do 12 týždňov sa zlepší obeh a funkcia pľúc fajčiara.



V období od jedného do deviatich mesiacov ustupuje kašeľ a dýchavičnosť. Po roku od poslednej cigarety je riziko infarktu myokardu asi polovičné v porovnaní s nefajčiarmi. Po piatich rokoch sa zníži riziko vzniku rakoviny úst, hrdla, pažeráka a močového mechúra, a to na polovicu. Do desiatich rokov sa zníži riziko úmrtia na rakovinu pľúc na polovicu v porovnaní s osobou, ktorá nefajčí.



Za 15 rokov od poslednej cigarety je riziko koronárnych ochorení srdca rovnaké, ako u nefajčiara.