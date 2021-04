Ľudovci rozhodnú o členstve OĽANO v EPP v máji alebo začiatkom júna

Brusel 27. apríla (TASR) - O vstupe slovenského politického subjektu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) do Európskej ľudovej strany (EPP) sa stále rokuje, rozhodnutie padne v máji alebo v júni. Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) pred svojou utorňajšou návštevou Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli.



Heger v rámci svojej prvej oficiálnej návštevy v inštitúciách EÚ a NATO v utorok dopoludnia absolvoval stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a pracovný obed s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Popoludňajší program obsahoval stretnutie s predsedom Európskeho parlamentu Davidom Sassolim, pričom Heger pobyt na pôde zákonodarného zboru EÚ využil aj na stretnutie s predsedom politickej skupiny EPP Manfredom Weberom.



Ľudovci sú najväčšou a najvplyvnejšou politickou frakciou v europarlamente a tiež najväčšou politickou rodinou na celoeurópskej scéne. OĽANO prejavilo záujem o vstup do EPP už v roku 2019. Zo Slovenska sú členmi tejto skupiny strany KDH, Spolu-OD, Most-Híd a SMK, ktoré sú všetky mimo slovenskej parlamentnej scény. V europarlamente však slovenskí poslanci z frakcie EPP tvoria najpočetnejšiu, päťčlennú skupinu.



Premiér zdôraznil, že jeho schôdzka s Weberom bola skôr priateľským stretnutím ako nejakým straníckym rokovaním.



"Predpokladám, že v máji alebo začiatkom júna by malo prísť k rozhodnutiu. Sme v očakávaní. Toto je priateľské stretnutie pri príležitosti návštevy Bruselu," opísal Heger situáciu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)