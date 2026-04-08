Ľudskoprávna koalícia: Medzinárodný deň Rómov musí byť aj záväzkom
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Medzinárodný deň Rómov musí byť aj záväzkom pre budovanie inkluzívnej spoločnosti. Pripomínajú to členské organizácie Ľudskoprávnej koalície. V stanovisku upozorňujú na to, že by tento deň nemal zostať len každoročnou pripomienkou bohatých rómskych tradícií, ale mal by byť aj „výzvou na zamyslenie sa nad tým, či sa nám skutočne darí napĺňať hodnoty rovnosti, dôstojnosti a ľudských práv pre všetkých“. TASR stanovisko zaslal koordinátor Ľudskoprávnej koalície Peter Vittek.
„Skúsenosť mnohých rómskych rodín je stále poznačená sociálnym vylúčením, predsudkami a systémovými bariérami, ktoré im bránia naplno rozvíjať svoj potenciál a dôstojne sa podieľať na živote spoločnosti,“ píše sa v stanovisku. Závažným problémom zostáva podľa koalície segregácia rómskych detí vo vzdelávacom systéme, podmienky bývania, nerovný prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti či pretrvávajúca diskriminácia na trhu práce. „Osobitnú pozornosť však musíme venovať diskriminácii rómskych žien a dievčat, ktoré čelia v našej spoločnosti intenzívnym a hlboko zakoreneným formám znevýhodnení,“ dodala koalícia.
Ľudskoprávna koalícia vidí problém v systémových zlyhaniach. Upozorňuje na nedostatočné verejné politiky, stereotypy v zdravotníctve a na trhu práce, ako aj absenciu odvahy zaviesť cielené opatrenia, ktoré by priniesli skutočnú zmenu. Pripomenula, že je povinnosťou štátu, samospráv, inštitúcií aj celej spoločnosti aktívne odstraňovať prekážky nerovnosti a vytvárať podmienky, ktoré budú stáť na princípoch spravodlivosti, rešpektu a rovnosti príležitostí.
