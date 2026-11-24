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Lunter a Madro chcú schválenie zákona o ochrane pred radikalizáciou
Riaditeľ IPčka vyzval, aby sa poslanci pridali na stranu ochrany života, aby pomohli ďalej orgánom konať v predchádzaní tragédiám podobným v Staškove či v Spišskej Starej Vsi.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter a riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro vyzvali všetkých poslancov parlamentu, ktorí budú rozhodovať o návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, aby zaň hlasovali. Prosia ich, aby sa návrh nestal obeťou politikárčenia. Ak by mal zákon podľa Luntera pomôcť zachrániť jeden život, tak má zmysel. Prípadné nedokonalosti by sa podľa neho dali upraviť v ďalšej novele. Informovali o tom na utorkovej tlačovej konferencii pred Národnou radou (NR) SR v Bratislave.
Riaditeľ IPčka vyzval, aby sa poslanci pridali na stranu ochrany života, aby pomohli ďalej orgánom konať v predchádzaní tragédiám podobným v Staškove či v Spišskej Starej Vsi. „Je to veľká pomoc pre všetkých učiteľov či študentov, ktorí denne prichádzajú do rizika v školskom prostredí,“ zhodnotil Lunter.
Priblížil, že BBSK rozbehol pilotný projekt s cieľom minimalizovať agresívne správanie na stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a predchádzať tak tragickým následkom. Skupina odborníkov dohliada na to, aby sa v systéme nestrácali študenti s agresívnym správaním, a aby sa im dostala potrebná pomoc. Projekt bol podľa jeho slov inšpiráciou pre celé Slovensko aj rezort školstva, ktorý pripravil legislatívu, ktorá bude fungovať vo všetkých krajoch.
„Riešili sme viac ako 40 prípadov, ktoré boli vážneho charakteru a myslím, že sme aj pomohli predísť tým najhorším udalostiam. Zákon je pre obete, ale aj agresorov, ktorí kedysi obeťami boli. Potrebujú pomocnú ruku,“ povedal. Podľa jeho slov mohli vďaka projektu sledovať za posledný rok aj to, že takýto koordinovaný a integrovaný prístup školám pomáha.
Podľa Luntera je dôležité, aby v prípade, keď si už škola nevie s agresorom pomôcť a ocitne sa v situácii, že sama nemá dostatok síl, sa zapojili všetky inštitúcie a spoločným koordinovaným prístupom zasiahli. „Mám na mysli protiteroristickú centrálu, políciu, sociálnu kuratelu, psychológov, neziskový sektor, ale aj školy a zriaďovateľov jednotlivých škôl,“ spresnil. Druhým potrebným bodom je podľa neho uistenie sa, kto a akým spôsobom pomáha tomu, kto potrebuje pomoc. „Aby jednoducho tie prípady neprepadli cez systém, nezostali ako horúci zemiak, ktorý si inštitúcie prehadzujú, ale aby sme sa spoločne uistili, že tu je niekto, kto pomáha týmto študentom,“ uzavrel.
Parlament sa v utorok venuje vládnemu návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Prišlo s ním ministerstvo školstva. Úprava má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu.
Rezort chcel v rámci nej presadiť aj zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Avizoval však, že tento bod pre prebiehajúce európske notifikačné konanie z návrhu vyčlení a predloží ho neskôr samostatne. Madro sa vyjadril, že ho mrzí, že bod o sociálnych sieťach bol zo zákona vyňatý. „My naozaj potrebujeme konať a potrebujeme mladým ľuďom pomáhať, pretože oni neoddeľujú online a offline svet, pre nich je to jeden svet,“ podotkol. Rozumie však, že celoeurópske riešenie bude mať väčší dosah.
Riaditeľ IPčka vyzval, aby sa poslanci pridali na stranu ochrany života, aby pomohli ďalej orgánom konať v predchádzaní tragédiám podobným v Staškove či v Spišskej Starej Vsi. „Je to veľká pomoc pre všetkých učiteľov či študentov, ktorí denne prichádzajú do rizika v školskom prostredí,“ zhodnotil Lunter.
Priblížil, že BBSK rozbehol pilotný projekt s cieľom minimalizovať agresívne správanie na stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a predchádzať tak tragickým následkom. Skupina odborníkov dohliada na to, aby sa v systéme nestrácali študenti s agresívnym správaním, a aby sa im dostala potrebná pomoc. Projekt bol podľa jeho slov inšpiráciou pre celé Slovensko aj rezort školstva, ktorý pripravil legislatívu, ktorá bude fungovať vo všetkých krajoch.
„Riešili sme viac ako 40 prípadov, ktoré boli vážneho charakteru a myslím, že sme aj pomohli predísť tým najhorším udalostiam. Zákon je pre obete, ale aj agresorov, ktorí kedysi obeťami boli. Potrebujú pomocnú ruku,“ povedal. Podľa jeho slov mohli vďaka projektu sledovať za posledný rok aj to, že takýto koordinovaný a integrovaný prístup školám pomáha.
Podľa Luntera je dôležité, aby v prípade, keď si už škola nevie s agresorom pomôcť a ocitne sa v situácii, že sama nemá dostatok síl, sa zapojili všetky inštitúcie a spoločným koordinovaným prístupom zasiahli. „Mám na mysli protiteroristickú centrálu, políciu, sociálnu kuratelu, psychológov, neziskový sektor, ale aj školy a zriaďovateľov jednotlivých škôl,“ spresnil. Druhým potrebným bodom je podľa neho uistenie sa, kto a akým spôsobom pomáha tomu, kto potrebuje pomoc. „Aby jednoducho tie prípady neprepadli cez systém, nezostali ako horúci zemiak, ktorý si inštitúcie prehadzujú, ale aby sme sa spoločne uistili, že tu je niekto, kto pomáha týmto študentom,“ uzavrel.
Parlament sa v utorok venuje vládnemu návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Prišlo s ním ministerstvo školstva. Úprava má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu.
Rezort chcel v rámci nej presadiť aj zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Avizoval však, že tento bod pre prebiehajúce európske notifikačné konanie z návrhu vyčlení a predloží ho neskôr samostatne. Madro sa vyjadril, že ho mrzí, že bod o sociálnych sieťach bol zo zákona vyňatý. „My naozaj potrebujeme konať a potrebujeme mladým ľuďom pomáhať, pretože oni neoddeľujú online a offline svet, pre nich je to jeden svet,“ podotkol. Rozumie však, že celoeurópske riešenie bude mať väčší dosah.