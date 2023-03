Lunter s Drobom žiadajú termín, keď bude jasné, či sa Rázsochy stihnú

Bratislava 8. marca (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) žiadajú definitívny termín, keď bude jasné, či sa projekt Rázsochy v Bratislave stihne v termínoch plánu obnovy. Výzvu adresujú dočasne poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi a krízovému manažmentu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Zvážiť by sa mala aj vhodnejšia lokalita na projekt. Predstavitelia krajských samospráv o tom informovali na stredajšom brífingu.



"Vyzývame, aby zverejnili termín, keď bude známe a keď všetkým povedia, či sa to stíha alebo nie. Potrebujeme jasný termín, aby sme sa vedeli pripraviť. Aby sme peniaze, ktoré sú tu do polovice roka 2026, vedeli ako Slovensko využiť," odkázal predseda BBSK Ondrej Lunter.



Podľa neho nemožno ignorovať vyjadrenia odborníkov, že plán prípravy novej univerzitnej nemocnice je v omeškaní a termín pravdepodobne nerealistický. Avizovaný audit na realizáciu projektu víta. Na margo nedávnej deklarácie zo strany Hegera, že Rázsochy budú, povedal, že "papier znesie všetko." Samosprávy podľa neho potrebujú nezávislé vyjadrenia odborníkov a dôveryhodné vyhlásenia.



Ak sa projekt v termínoch nestihne, poukázal na to, že peniaze z plánu obnovy sú potrebné v zdravotníctvom sektore po celom Slovensku. "Máme množstvo nemocníc, v ktorých potrebujeme revitalizovať lôžkový fond. A máme nemocnice, v ktorých potrebujeme kompletne revitalizovať jednotlivé oddelenia a sú na to pripravené," podotkol Lunter. Poukázal pritom na zverejnený zoznam nemocníc, v ktorých figurujú aj tie, ktoré z plánu obnovy podporené neboli a ktoré sa posledné roky na čerpanie finančných prostriedkov pripravovali.



Aj predseda BSK Juraj Droba je presvedčený, že novú univerzitnú nemocnicu treba, avšak lokalita by sa mala podľa neho prehodnotiť. Keďže má ísť o koncovú celoslovenskú nemocnicu, mala by byť dopravne dostupná. "Nemocnica nemôže byť na mieste, kde je odkázaná na funkčnosť dvoch mostoch, prípadne jedného tunela," zdôraznil. Vhodnejšie pozemky sú podľa neho napríklad pri Rači alebo Vajnoroch.



Lekár BSK a šéf odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay označil projekt plánovanej nemocnice za príliš komplexný na to, aby sa dal zvládnuť v jednom volebnom období. Neprospieva mu však ani častá zmena ministrov, čo spôsobuje jeho stagnáciu. Projekt Rázsochy je momentálne podľa neho neuchopiteľný a nie je stále známe, ako má vyzerať.



"Za férové považujem priznať, že to nemáme šancu stihnúť. Každý súdny človek vidí, že to nemáme šancu stihnúť do roku 2026," povedal Szalay s tým že peniaze alokované na tento projekt treba pustiť na financovanie projektov na celom Slovensku, ktoré sú "v podstatne vyššej fáze rozpracovanosti".



Ministerstvo zdravotníctva v reakcii pre TASR uviedlo, že Národná univerzitná nemocnica v Bratislave bude poskytovať najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, priestor na vzdelávanie zdravotníkov a vedeckú činnosť. "Územný plán Bratislavy počíta s výstavbou veľkej komplexnej nemocnice v lokalite Rázsochy," poznamenal komunikačný odbor rezortu. Na otázku dostupnosti pôvodne plánovanej lokality, zverejnenia termínu či možnosti posunúť alokované financie na iné projekty ministerstvo neodpovedalo.