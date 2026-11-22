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Ľupták navrhuje, aby časť zlatých rezerv NBS bola uložená na Slovensku
Cieľom návrhu je vytvoriť rámec na rozloženie uloženia zlatých rezerv s dôrazom na ich bezpečnosť, dlhodobú stabilitu a diverzifikáciu rizík.
Autor TASR
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Bratislava 22. novembra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Pavol Ľupták (nezaradený) navrhuje stanoviť minimálny podiel zlatých devízových rezerv Národnej banky Slovenska (NBS), ktorý musí byť uložený na území Slovenska. Vyplýva to z návrhu zákona o devízových rezervách SR v zlate, ktorý predložil do Národnej rady SR.
Cieľom návrhu je vytvoriť rámec na rozloženie uloženia zlatých rezerv s dôrazom na ich bezpečnosť, dlhodobú stabilitu a diverzifikáciu rizík. Časť rezerv by tak musela byť uložená na Slovensku, pričom zvyšná časť by mohla zostať v zahraničí za podmienok stanovených zákonom.
Návrh zároveň obmedzuje koncentráciu zlatých rezerv uložených mimo územia SR v jednej centrálnej banke alebo jednej medzinárodnej finančnej inštitúcii, ktorej je NBS členom. Pri rozhodovaní o ich umiestnení by sa malo prihliadať najmä na bezpečnosť, geografickú a inštitucionálnu diverzifikáciu a primerané rozloženie rizík.
Právna úprava sa má vzťahovať na devízové rezervy v zlate uschovávané a spravované NBS. Zachováva pritom pôsobnosť osobitných predpisov upravujúcich postavenie a úlohy centrálnej banky, ako aj pravidiel vyplývajúcich z práva Európskej únie.
Predkladateľ v dôvodovej správe uvádza, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie. Nepredpokladá ani sociálne vplyvy či vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Cieľom návrhu je vytvoriť rámec na rozloženie uloženia zlatých rezerv s dôrazom na ich bezpečnosť, dlhodobú stabilitu a diverzifikáciu rizík. Časť rezerv by tak musela byť uložená na Slovensku, pričom zvyšná časť by mohla zostať v zahraničí za podmienok stanovených zákonom.
Návrh zároveň obmedzuje koncentráciu zlatých rezerv uložených mimo územia SR v jednej centrálnej banke alebo jednej medzinárodnej finančnej inštitúcii, ktorej je NBS členom. Pri rozhodovaní o ich umiestnení by sa malo prihliadať najmä na bezpečnosť, geografickú a inštitucionálnu diverzifikáciu a primerané rozloženie rizík.
Právna úprava sa má vzťahovať na devízové rezervy v zlate uschovávané a spravované NBS. Zachováva pritom pôsobnosť osobitných predpisov upravujúcich postavenie a úlohy centrálnej banky, ako aj pravidiel vyplývajúcich z práva Európskej únie.
Predkladateľ v dôvodovej správe uvádza, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie. Nepredpokladá ani sociálne vplyvy či vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.