Lyžiarske podmienky na Slovensku sú v týchto dňoch veľmi dobré

Nízke Tatry







Jasná sever 40-100 cm veľmi dobré



Jasná juh 60 cm veľmi dobré



Ski centrum Demänová 30-80 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 30-60 cm dobré



Opalisko – Závažná Poruba 50-70 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 20-40 cm dobré



Donovaly 40 cm veľmi dobré



Čachovo - Selce 35-60 cm veľmi dobré



Krpáčovo 40-50 cm veľmi dobré



Tále 50 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 50 cm veľmi dobré



Čertovica 70-95 cm veľmi dobré



Čertovica-STIV 50-100 cm veľmi dobré



Vyšná Boca – Bačova roveň 60 cm veľmi dobré



Polomka-Bučník 35 cm dobré



Ski Telgárt 40-50 cm dobré



Hronec-Hlobišov 30-40 cm veľmi dobré



Čierny Balog 25-35 cm dobré











Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 40-50 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 50-80 cm veľmi dobré



Dolný Smokovec-Pod lesom 20-40 cm dobré



Kubašok - Spišské Bystré 45 cm dobré



Podbanské 20-50 cm dobré



Snowpark Lučivná 50 cm veľmi dobré



Svit-Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré



Skitatry-Zadná Lopušná dolina 45 cm dobré



Lomnické sedlo 150 cm veľmi dobré



Jakubkova lúka 80 cm veľmi dobré











Západné Tatry







Roháče - Spálená 90 cm veľmi dobré



Zuberec - Janovky 40 cm dobré



Skicentrum Žiar-Dolinky 35-40 cm dobré



Podbreziny 20-40 cm dobré



Skipark Oravice 35-100 cm veľmi dobré











Belianske Tatry, Ždiar







Bachledka Ski and Sun 50 cm dobré



Bachledova DENY 35 cm dobré



Strednica - Ždiar 45 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 80 cm veľmi dobré



Monkova dolina 50 cm veľmi dobré











Malá a Veľká Fatra







Malinô Brdo - Ružomberok 50 cm veľmi dobré



Jasenská dolina 50-70 cm dobré



Vrátna - Chleb 60-70 cm dobré



Vrátna – Paseky 80 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 50-70 cm veľmi dobré



Valčianska dolina 100 cm veľmi dobré



Fačkovské sedlo 40 cm veľmi dobré







Stredné Slovensko







Králiky 45 cm veľmi dobré



Krahule 30 cm dobré



Ski Skalka 55 cm dobré



Skalka aréna 70 cm veľmi dobré



Salamandra resort 20-40 cm veľmi dobré



Hotel Zerrenpach Látky 85 cm dobré



Drozdovo 20 cm dobré



Čičmany 40 cm veľmi dobré



Kokava - línia 40 cm dobré











Západné Slovensko, Javorníky







Zochova chata 20-30 cm dobré



Pezinská Baba 20-30 cm dobré



Ski centrum Kohútka 40-80 cm dobré



Kasárne-Javorníky 25 cm dobré



Čertov - Lazy pod Makytou 30-40 cm veľmi dobré



Stará Myjava 50 cm veľmi dobré



Ski Makov 20-40 cm veľmi dobré







Orava a Kysuce







Snowparadise Veľká Rača 25-70 cm dobré



Oravská Lesná 60 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 40-80 cm veľmi dobré



Ski Zábava - Hruštín 50-60 cm veľmi dobré



Krušetnica 60 cm veľmi dobré



Ski Vitanová Vrchdolinky 60 cm veľmi dobré



Brezovica 60 cm veľmi dobré



Športcentrum Oščadnica 30-50 cm dobré



Racibor - Oravský Podzámok 30 cm dobré



Nižná Uhliská 40-55 cm dobré











Východné Slovensko







Vyšné Ružbachy 80 cm dobré



Litmanová 70 cm veľmi dobré



Levočská dolina 70 cm dobré



Jahodná 40 cm veľmi dobré



Drienica 50 cm dobré



Ski Poráč Park 30-40 cm dobré



Ranč Regetovka SKI 80 cm dobré



Vernár - Studničky 80 cm veľmi dobré



Renčišov - Búče 30 cm veľmi dobré

Alpské strediská







Situáca v Alpách je stabilná. Alpské zjazdovky hlásia dobré až veľmi dobré podmienky pre zimné športy s dostatočnou snehovou vrstvou. Dostupnosť zjazdoviek je 80 až 100 percent. Do 190 cm snehu je napríklad v strediskách Wurzeralm či Zell am See-Kaprun, 1,5 m v maximách má Ischgl alebo Les Portes du Soleil, metrovú snehovú pokrývku hlási Hochficht, Stuhleck, Reiteralm, Axamer Lizum alebo Rifflsee.











Rakúsko







Hinterstoder 25-180 cm dobré



Hintertux 65-265 cm veľmi dobré



Ischgl 60-150 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 65-90 cm dobré



Obertauern 140-200 cm veľmi dobré



Silvreta Montafon 20-190 cm veľmi dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 50-160 cm veľmi dobré



Semmering 60-90 cm dobré



Sölden 30-280 cm dobré



St. Anton am Arlberg 70-330 cm dobré



Stubai 90-310 cm dobré



St. Anton am Arlberg 65-340 cm dobré



Zell am See - Kaprun 60-190 cm dobré











Taliansko







Alta Badia 30-50 cm veľmi dobré



Adamello - Tonale 40-250 cm dobré



Ortler Skiarena 30-175 cm dobré



Bormio 30-120 cm dobré



Livigno 100-135 cm dobré



Kronplatz 5-50 cm dobré



Dolomity - 3 Zinnen 30-85 cm dobré



Madonna di Campiglio 70-85 cm dobré



Marmolada - Arabba 40-60 cm dobré











Švajčiarsko







Corvatsch 95-165 cm dobré



Saas-Fee 70-315 cm dobré



Sant Moritz - Engadin 55-140 cm dobré











Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 5-410 cm dobré



Meribél 130-195 cm dobré



Les Trois Vallées 155-215 cm dobré



Tignes 160-375 cm dobré



Vald´Isére 100-200 cm dobré

Bratislava 14. januára (TASR) - Počet otvorených stredísk vzrástol na 80. Lyžuje sa aj v lokalitách v nižších polohách. Sezónu tento týždeň otvorili v Starej Myjave, v Oravskom Podzámku, na Fačkovskom sedle, Mlynkách, v Ski Lysej a v Nižnej Uhliskej, prevádzka je opäť obnovená v Čičmanoch, v Kokave-línii, na Pezinskej Babe, v trojici stredísk v Javorníkoch – Kasárne, Makov a Čertov, ale aj vo Valčianskej doline a v Oraviciach. Podklad je pevný, snehová vrstva je tvorená hlavne technickým snehom, no vo vyšších polohách je aj určité percento prírodného snehu. Na technicky zasnežovaných svahoch sa nachádza snehová pokrývka vo výške zväčša 40 až 80 cm. Napr. v stredoslovenských areáloch Králiky, Krpáčovo, Mýto pod Ďumbierom, Tále a Telgárt je okolo pol metra snehu, vo východoslovenských strediskách Vyšné Ružbachy, Litmanová, Levočská dolina, Regetovka a Vernár-Studničky 70 až 80 cm. Dostupnosť zjazdoviek je 65 až 100 percent, v tretine stredísk 35 až 50 percent. Lyžiarske podmienky na Slovensku sú v týchto dňoch dobré až veľmi dobré.Zdroj: www.holidayinfo.sk