Lyžiarske podmienky sú na väčšine svahov dobré

Nízke Tatry







Donoval - Záhradište 25 cm dobré



Jasná Nízke Tatry 30-70 cm dobré



Čertovica 30-40 cm dobré



Krpáčovo 35 cm dobré



Mýto p. Ďumbierom 50 cm dobré



Opalisko-Závažná Poruba 15-30 cm dobré



Pavčina Lehota 20-30 cm dobré



Čierny Balog 35 cm dobré



Liptovská Teplička 35 cm dobré



Tále 45 cm dobré



Vyšná Boca 40 cm obmedzené



Selce 30 cm dobré



Donovaly - Nová hoľa 20 cm obmedzené



Telgárt 20 cm obmedzené



Šachtičky 25 cm dobré

Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 40-50 cm dobré



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 50 cm dobré



Snowpark Lučivná 40 cm dobré



Svit – Lopušná dolina 30 cm dobré



Kubašok-Sp.Bystré 30 cm dobré



Ski Tatry - Lopušná dolina 50 cm dobré





Západné Tatry







Roháče-Spálená 20-60 cm veľmi dobré



Dolinky - Žiar 20 cm dobré



Janovky-Zuberec 20-30 cm dobré



Podbreziny 20-30 cm dobré





Belianske Tatry, Ždiar







Bachledka Ski&Sun 25-35 cm dobré



Strednica - Ždiar 40 cm dobré



Strachan - Ždiar 40 cm dobré



Monkova dolina - Ždiar 40 cm dobré



Bachledka - Deny 35 cm dobré





Veľká a Malá Fatra







Vrátna - Paseky 30 cm dobré



Jasenská dolina 30-cm dobré



Valčianska dolina 40 cm dobré

Kysuce a Orava







Snowparadise Veľká Rača 10-20 cm obmedzené



Kubínska hoľa 20 cm obmedzené



Oravská Lesná 25 cm obmedzené



Zábava – Hruštín 30 cm dobré



Krušetnica 40 cm veľmi dobré



Brezovica 50 cm obmedzené



Ski Vitanová 35 cm dobré





Stredné Slovensko







Králiky 30 cm dobré



Salamandra 20-30 cm dobré



Kokava – línia 20-40 cm dobré



Čičmany 40 cm dobré



Skalka 30 cm dobré



Ski Hlobišov - Hronec 30-40 cm dobré



Drozdovo 15 cm obmedzené

Východné Slovensko







Drienica 30 cm dobré



Poráč Park 20-35 cm dobré



Vernár-Studničky 30 cm dobré



Litmanová 40 cm dobré



Vyšné Ružbachy 60 cm dobré





Západné Slovensko







Zochova chata 20 cm dobré









Rakúsko







Göstling - Hochkar 15-35 cm dobré



Hinterstoder 5-45 cm dobré



Hochficht 20-35 cm dobré



Hintertux 20-100 cm veľmi dobré



Ischgl 10-50 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 40-50 cm dobré



Obertauern 30-80 cm veľmi dobré



Semmering 20-40 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-180 cm dobré



Stuhleck 0-60 cm dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 5-65 cm veľmi dobré



Sölden 10-160 cm dobré



St. Anton am Arlberg 20-105 cm dobré



Stubai 20-85 cm dobré



St. Anton am Arlberg 20-100 cm dobré



Zell am See – Kaprun 60-70 cm dobré



Zillertal Arena 20-100 cm dobré











Taliansko







Bormio 20-50 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25-55 cm dobré



Madonna di Campiglio 55-70 cm dobré



Marmolada – Arabba 0-40 cm dobré



Livigno 30-45 cm dobré



Švajčiarsko







Corvatsch 15-50 cm dobré



Saas-Fee 30–175 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 30-60 cm dobré



Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 0-140 cm dobré



La Plagne 5-140 cm dobré



Les Trois Vallées 60-110 cm dobré



Tignes 55-170 cm dobré



Vald Isére 50-130 cm dobré





Bratislava 8. januára (TASR) - Posledný deň prázdnin premávajú lanovky a vleky v 55 strediskách. Lyžiarske podmienky sú niekde obmedzené, no na väčšine svahov dobré, lokálne veľmi dobré.Snehová vrstva od štvrtka (5. 1.) poklesla o 5 až 20 cm, jej hrúbka dosahuje 20 až 40 cm, viac snehu hlásia Roháče-Spálená, Štrbské Pleso s Tatranskou Lomnicou, Vyšné Ružbachy a Jasná. Podklad je technický a tvrdý. Prírodný sneh chýba.Prevádzka je vo väčšine areálov obmedzená len na niektoré svahy, aj keď viacero stredísk má upravených nad 50% tratí – napríklad Bachledka, Svit v Lopušnej doline, Paseky vo Vrátnej alebo Strednica v Ždiari.Lyžiarske podmienky v Alpách sú dobré, no prírodného snehu je oproti minulej sezóne málo. Snehová vrstva poklesla o 5 cm, situácia je stabilná. Sneh je hrubý alebo tvrdý.V prevádzke je väčšina lyžiarskych oblastí, nový sneh nepribudol, výraznejšie sneženie sa neočakáva ani v pondelok (9. 1.).Zdroj: www.holidayinfo.sk