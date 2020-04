Lyžiarske stredisko Jasná uskladní sneh pre budúcu zimnú sezónu

Demänovská Dolina 13. apríla (TASR) – Lyžiarske stredisko Jasná v Nízkych Tatrách pracuje na najväčšom uskladnení snehu v jeho doterajšej histórii. Sklad snehu, ktorý by mal pomôcť pri rýchlejšom rozbehu budúcej zimnej sezóny, vzniká v lokalite Koliesko.



"Prvýkrát si uloženie snehu v stredisku vyskúšali počas experimentu v roku 2018. Vtedy sa podarilo odložiť 5000 kubických metrov snehu, z ktorých do zimy vydržali približne dve tretiny. Keďže sa uplynulá sezóna skončila predčasne, na zjazdovkách ostalo oveľa viac snehu. Tzv. depónia tak tentoraz bude výrazne väčšia," priblížil Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts.



Tento rok by chceli odložiť viac ako 10.000 kubických metrov snehu. V porovnaní s premiérou pred dvomi rokmi budú tentoraz namiesto vodných injektáží sneh stabilizovať vodou priamo. "Zároveň vylepšíme spôsob zakrytia geotextíliou a UV fóliou, ktoré by mali udržať teplotu aj vlhkosť. Vďaka novému spôsobu spájania jednotlivých kusov fólie sa zakrytie stane kompaktnejšie a lepšie udrží chlad masy snehu," uviedol šéf lyžiarskych tratí v stredisku Martin Kupčo.



Zmena bude aj v spôsobe zaťaženia fólie. Betónové kocky, ktoré boli použité pri experimente v roku 2018, nahradia špeciálne vaky naplnené štrkom. Tým podľa Kupča dosiahnu rovnomernejšie rozloženie zaťaženia. "Tieto zmeny sú výsledkom našich vlastných skúseností z experimentu z roku 2018, keďže podobných projektov je v regióne strednej Európy stále veľmi málo a stredisko patrí v uskladňovaní snehu medzi priekopníkov," dodal.



Uskladnený sneh by mal v novej zimnej sezóne poslúžiť nielen ako základ pre otvorenie zjazdovky Biela púť, ale zároveň v prípade vhodných poveternostných podmienok pomôže aj urýchliť začiatok lyžovačky v stredisku.