< sekcia Slovensko
Lyžiarsku sezónu spustilo už 40 stredísk
Sneh je technický, v najbližších dňoch sa na severe očakávajú aj snehové zrážky.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Lyžiarsku sezónu spustilo už 40 stredísk. Včera bol prvý deň lyžovačky v Drienici, vo Vyšných Ružbachoch aj vo Vitanovej, dnes otvárajú Krahule a Malinô Brdo. V polovici areálov dosahuje dostupnosť tratí len 30 až 50 percent - zjazdovky sa spúšťajú postupne. Aj keď sa v strediskách pokračuje v intenzívnom technickom zasnežovaní, lyžiarska sezóna sa tento rok rozbieha kvôli poveternostným podmienkam pomalšie. Včera situáciu komplikoval silný vietor – niektoré prepravné zariadenia boli odstavené, veterno má byť aj dnes, aj keď nie v takej intenzite. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré, hrúbka snehovej vrstvy sa pohybuje v maximálnych hodnotách od 30 do 50 cm, viac len miestami. Sneh je technický, v najbližších dňoch sa na severe očakávajú aj snehové zrážky. Viaceré areály ponúkajú až do konca prázdnin aj každodenné večerné lyžovanie.
V Taliansku a Rakúsku je otvorených nad 200 lyžiarskych oblastí, s dobrými podmienkami. Snehová vrstva je nižšia. Dostupnosť zjazdoviek sa pohybuje zväčša od 50 do 70 percent. V Rakúsku je najviac snehu na ľadovci Pitztal – do 170 cm, Hintertux – Zillertal hlási do 140 cm snehu, Kaunertal do 115 cm, Stubai do 110 cm. Do 1 metra snehu je v lyžiarskych oblastiach St. Anton am Arlberg, Mölltal a Warth – Schröcken.
Alpské strediská
V Taliansku a Rakúsku je otvorených nad 200 lyžiarskych oblastí, s dobrými podmienkami. Snehová vrstva je nižšia. Dostupnosť zjazdoviek sa pohybuje zväčša od 50 do 70 percent. V Rakúsku je najviac snehu na ľadovci Pitztal – do 170 cm, Hintertux – Zillertal hlási do 140 cm snehu, Kaunertal do 115 cm, Stubai do 110 cm. Do 1 metra snehu je v lyžiarskych oblastiach St. Anton am Arlberg, Mölltal a Warth – Schröcken.