Lyžovačka na Slovensku a v zahraničí: Aké poistenie si uzavrieť?

Lyžiarska sezóna je tak v plnom prúde nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Na svahoch sa každoročne stanú stovky poistných udalostí. Okrem samotných úrazov následkom pádu či po zrážke s iným lyžiarom vedia človeku život poriadne znepríjemniť aj nemalé finančné výdavky, ktoré so sebou takéto udalosti prinášajú. Preto je dôležité pred odchodom nezabúdať na uzatvorenie vhodného poistenia.



Lyžovačka na Slovensku



“Ak sa chystáte na lyžovačku na Slovensku, mali by ste si pred odchodom uzatvoriť poistenie do hôr, ktoré kryje náklady Horskej záchrannej služby v súvislosti s vašou záchranou v horskom teréne na Slovensku, a to až do výšky 16 500 eur,” radí Eva Štefančínová, produktová manažérka cestovného poistenia poisťovne Generali.



Bežné rekreačné športy, ako napríklad zjazdové aj bežecké lyžovanie alebo snowboarding na vyznačených tratiach sú v cene poistenia. Ak sa však na lyžiach či snowboarde radi odviažete a radi jazdíte aj vo voľnom teréne a mimo vyznačených tratí, nezabudnite si pripoistiť balík Extrém.



Samozrejmosťou by mala byť aj v mobile nainštalovaná aplikácia HZS, s ktorou si jednoducho privoláte pomoc záchranárov.



Lyžovačka v zahraničí



Ak sa vyberiete lyžovať do zahraničia, pred cestou si je potrebné uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré obsahuje nielen poistenie liečebných nákladov, ale aj poistenie pátrania a záchrany a úrazové poistenie. Náklady na liečenie úrazu v zahraničí sa totiž môžu vyšplhať aj na viac ako 100-tisíc eur. Zdravotné poistenie pritom z toho vykryje len minimum. Európsky zdravotný preukaz totiž nekryje náklady v súkromných zdravotníckych zariadeniach, nekryje ani spoluúčasť pacienta v štátnych zariadeniach, takisto nie vždy pokrýva náklady na transport a vôbec nerieši právne služby. Pritom práve tieto položky sú pri poistnej udalosti najvyššie.



Dôležitá zodpovednosť



Na svahu môžete zraniť nielen seba, ale aj iného lyžiara. "„Náklady na ošetrenie, hospitalizáciu, transport či na zničené lyžiarske vybavenie poškodeného znáša ten, kto zrážku zavinil,“" hovorí Eva Štefančínová z Generali.



Aby sa nestalo, že lyžovanie takto neplánovane naruší rodinný rozpočet, odporúčame vám si poistiť aj poistenie zodpovednosti za škodu. Toto poistenie preplatí náklady na liečbu lyžiara, ktorého človek zranil, ale aj jeho zničený výstroj, napríklad polámané lyže. Ak sa chystáte na lyžovačku do Talianska, mať platné poistenie zodpovednosti za škodu je povinnosťou každého lyžiara či snowboardistu, inak vám hrozia sankcie a odobratie skipasu.



Poistenie zodpovednosti za škodu si môžete uzavrieť ako samostatné poistenie s územnou platnosťou v rámci celej Európy, ale zjednať si ho môžete aj v cestovnom poistení.



Ukradnutý lyžiarsky výstroj



Ak máte v rámci cestovného poistenia pripoistenú aj batožinu, do limitu plnenia máte krytý napríklad aj ukradnutý lyžiarsky výstroj či snowboard. Musia však byť odcudzené z uzamknutého priestoru, napríklad z uzamknutej hotelovej izby. Pozor si tak dajte na častý zlozvyk - lyže opreté o stojan pred bufetom či horskou chatou bez akéhokoľvek dozoru. “Ak si klient nechá lyže či snowboard voľne položené pred bufetom a jeho športové náčinie mu niekto v čase jeho neprítomnosti odcudzí, z poistenia batožiny nebude mať nárok na náhradu škody,” upozorňuje Štefančínová.



Nečakane zrušená cesta



Zmierniť obavy zo zrušenia lyžovačky, napr. pre nečakanú nákazu chrípkou alebo ochorením COVID-19, vám pomôže poistenie stornopoplatkov. “Toto poistenie klientom preplatí preukázané náklady na storno cesty v súvislosti s jej zrušením z dôvodu vážneho zhoršenia zdravotného stavu následkom akútneho ochorenia, úrazu, zisteného tehotenstva či úmrtia blízkej osoby,” vysvetľuje.



Poistné krytie sa pritom vzťahuje nielen na poisteného, ale aj na jeho spolupoistené osoby uvedené v poistnej zmluve. Ak niekomu zo spolupoistených osôb nebude umožnené vycestovať z dôvodu nesplnenia podmienok zdravotného stavu, náklady na zrušenie cesty preplatíme nielen jemu, ale aj ostatným spolupoisteným osobám, ktoré mali spolu vycestovať. “Ochorenie COVID-19 je v cestovnom poistení kryté automaticky už v základom balíku, klienti si tak nemusia dojednávať žiadne dodatočné pripoistenia,” uzatvára Eva Štefančínová z poisťovne Generali.