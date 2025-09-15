< sekcia Slovensko
M. Babjak, laureát speváckej súťaže Luciana Pavarottiho, má 65 rokov
Narodil sa 15. septembra 1960 v Banskej Bystrici.
Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - Tak ako istou raritou v slovenskom opernom živote bola rodina Dvorských, v ktorej sa okrem slávneho Petra venovali spevu aj jeho štyria bratia, tak v Banskej Bystrici to bola rodina Babjakovcov. Operný spevák Martin Babjak vyrastal v kompletne hudobníckej rodine. Jeho rodičia boli členmi Štátnej opery v Banskej Bystrici. Otec Štefan bol sólistom a matka Terézia spievala v zbore. Spevu sa venujú aj traja jeho súrodenci.
Popredný slovenský barytonista a neúnavný propagátor hudby Martin Babjak sa v pondelok 15. septembra dožíva 65 rokov.
Narodil sa 15. septembra 1960 v Banskej Bystrici. Je najstarším z piatich detí. Už ako žiak základnej školy navštevoval ľudovú školu umenia. Hral na klavíri a neskôr mu učaroval kontrabas. Absolvoval Strednú priemyslovú školu dopravnú vo Zvolene (1976-1980). Videl sa ako nádejný výpravca alebo iný odborný pracovník na železnici. Nakoniec išiel v šľapajach svojich rodičov.
Po talentových skúškach sa dostal na bratislavské Konzervatórium (1980-1985) do triedy profesorky Idy Černickej. Počas štúdia dostal príležitosť štyri mesiace stráviť v speváckej škole Centro di perfezionamento cantanti v milánskej La Scale.
Videl tu mnohých výborných operných spevákov z celého sveta, nádherné predstavenia i samotné fungovanie najznámejšieho operného domu sveta. Tento študijný pobyt v ňom utvrdil presvedčenie, že chce byť operným spevákom.
Prvé kroky na slovenskej opernej scéne urobil ako sólista Štátnej opery (1987-1989) v rodnej Banskej Bystrici. Oslovil ho vtedajší šéfdirigent Miroslav Šmíd. Debutoval rolou Marcela z opery Bohéma od Pucciniho.
Po dvoch sezónach vyhral v roku 1989 konkurz do bratislavského Slovenského národného divadla (SND), kde spieval 16 rokov. Občas stál aj na javisku košickej opernej scény. V súčasnosti je umelcom v slobodnom povolaní.
S úspechom hosťoval na operných scénach i v USA, Švajčiarsku, Česku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Francúzsku, Egypte, Kanade a v Japonsku.
K jeho najúspešnejším postavám patrí Figaro v Rossiniho Barbierovi zo Sevilly, Alfonso v Donizettiho Favoritke, Čajkovského Eugen Onegin, Posa v Donovi Carlosovi a Verdiho Nabucco. Pokiaľ ide o operu 20. storočia, úspechy zaznamenal najmä ako Golaud v Debussyho opere Pelléas a Mélisanda, a Nechľudov v Cikkerovom Vzkriesení.
Martin Babjak je laureátom viacerých speváckych súťaží a ocenení. Najväčší úspech zažil v roku 1992, keď sa stal laureátom speváckej súťaže Luciana Pavarottiho v americkej Filadelfii.
„Víťazstvo v Pavarottiho súťaži - nebudem to zakrývať - mi dalo aj to, že som si spravil veľkú reklamu. A na základe tejto reklamy som dostal veľa práce, ponúk. A z toho, povedal by som, aj žijem, ľudsky aj umelecky“, uviedol pre RTVS.
O tri roky neskôr zvíťazil na 27. ročníku medzinárodnej speváckej súťaže Totti dal Monte v Taliansku. V roku 2018 získal cenu Identifikačný kód Slovenska za posolstvo a šírenie myšlienky humanizmu, spolužitia a mieru. Pri príležitosti štvrťstoročia Slovenskej republiky ho ocenili za prácu v prospech SR.
Svoj prvý profilový album nahral v spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice. Okrem operných a koncertných vystúpení sa zavďačil širokému auditóriu aj albumami hitov pod názvom Romantica (1998) a Poetica (1999). Na poslednom menovanom albume spieva s Petrom Dvorským, Andreou Dankovou, Richardom Müllerom, Bercom Baloghom, Bárou Basikovou či Karlom Gottom. Poslucháčom ľudových melódií pripravil album Folklorika (2000) v spoluúčinkovaní s Diabolskými husľami Jána Berkyho-Mrenicu.
Album Život je krásny (2006), ktorý je zbierkou väčšinou trampských pesničiek, ktoré hrával Babjak ešte ako študent, nahral so spolužiakom z konzervatória, gitaristom Henrym Tóthom. Na albume je aj „Hymna otužilcov“, ktorú aj sám zložil. Na tomto albume nielen spieva, ale hrá aj na niekoľkých hudobných nástrojoch (bendžo, balalajka, fúkacia harmonika, gitara).
Patrí medzi najznámejších slovenských otužilcov. Počas zím spolu s ďalšími „ľadovými medveďmi“ holduje kúpaniu sa v studenej vode. Pre otužilcov zložil a naspieval i spomínanú hymnu. Ďalšími jeho koníčkami sú bicyklovanie a letecké modelárstvo. Okrem spevu sa venuje aj moderovaniu. V STV (RTVS) moderoval hudobnú reláciu o klasickej hudbe Clippato. S manželkou má dve dcéry.
