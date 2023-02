M. Balko: Pomôcť ležiacemu človeku na ulici môže už prejavený záujem

Bratislava 12. februára (TASR) - Pomôcť ležiacemu človeku na ulici môže už prejavený záujem a komunikácia. Zároveň je potom potrebné zabezpečiť teplotný komfort a obmedziť straty tepla. Priblížil to záchranár Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Martin Balko.



"Potrebné je zabezpečiť aj krytie prísunu energie," doplnil Balko s tým, že je potrebná na udržanie tepla. Vhodné sú podľa neho čokolády, sladkosti či niečo výživné v malom objeme.



"Väčšina tých ľudí je aj dehydratovaných," podotkol. Preto sú vhodné napríklad i sladené nápoje. Tiež je potrebné zabezpečiť presun do teplého a komfortného prostredia. Zavolať sa dá napríklad mestská polícia, ktorá vie neznámeho človeka previezť do nocľahárne.



Podchladenie má tri fázy. "Tú ľahkú všetci poznáme, keď nám je zima a máme zimnicu a tras. Tým si organizmus vytvára teplo," doplnil. Priblížil, že na vytvorenie tepla telo potrebuje prísun energie. Pokiaľ ho však nemá dostatočný, po čase sa tras vyčerpá a dochádza podľa neho k poruche vedomia.



Človek vtedy môže byť napríklad dezorientovaný či nie je schopný adekvátne premýšľať. "Tu sa dostávame do druhého štádia, stredného, keď nie je schopný si sám bez pomoci pomôcť, lebo jeho vedomie je nejakým spôsobom narušené," podotkol záchranár.



Upozornil, že pokiaľ sa človeku nepomôže, straty tepla pokračujú a klesá teplota. Ak sa podľa neho teplota dostáva k 28 stupňom Celzia, nastupujú poruchy kardiovaskulárneho systému.



K podchladeniu podľa neho môže dôjsť aj vtedy, keď je vonkajšia teplota nižšia ako 15 stupňov Celzia a človek má napríklad zhoršenú mobilitu, vyšší vek či mokré oblečenie.