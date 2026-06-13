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M. Beňová: Dotácie pre slovenských farmárov ohrozené nie sú
Beňová upozornila, že predstavitelia opozície neustále strašia slovenskú verejnosť tým, že krajine odoberú eurofondy.
Autor TASR
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Bratislava 13. júna (TASR) - Eurofondy určené pre slovenských farmárov ohrozené nie sú a adresáti ich dostanú. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to v súvislosti s informáciami o preverovaní Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Európskou komisiou (EK) uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová (Smer-SD). Jej kolegyňa z europarlamentu Miriam Lexmann (KDH) tiež verí, že slovenskí farmári o peniaze neprídu, zdôrazňuje však dôležitosť rozptýliť obavy eurokomisie z nedostatočnej ochrany finančných záujmov Európskej únie (EÚ).
„V liste, ktorý zaslala komisia Slovensku, sú jasne pomenované obavy a problémy s možnou netransparentnosťou či konfliktom záujmov,“ upozornila Lexmann. Rovnako vidí relevantnosť obáv, ktoré komisia vníma v prípade zmien trestných zákonov na Slovensku v kontexte podmienok čerpania prostriedkov EÚ.
Beňová upozornila, že predstavitelia opozície neustále strašia slovenskú verejnosť tým, že krajine odoberú eurofondy. Konanie v prípade PPA považuje za jeden z mnohých a štandardných procesov, ktoré EK vedie voči viacerým krajinám. „Vieme o tom, príslušné ministerstvo komunikuje s komisiou a hľadá sa spôsob, ako to vyriešiť,“ dodala Beňová. Verí zároveň vyjadreniam ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD), že peniaze pre slovenských farmárov ohrozené nie sú. „Ja mám tiež také informácie, že ohrozené nie sú,“ dodala.
Obe europoslankyne sa venovali aj domácej politike na Slovensku a možnému spájaniu a situácii v súvislosti s budúcoročnými parlamentnými voľbami. Odmietli špekulovať o konkrétnych možných alianciách. „Ja som presvedčená, že spájať by sa mali programovo blízke strany,“ skonštatovala Beňová. Zdôraznila, že o možnostiach kreovania vlády rozhodnú len voliči vo voľbách, nie predvolebné vylučovanie strán zo skupiny potenciálnych koaličných partnerov. Za Smer-SD deklarovala jasnú ambíciu nasledujúce parlamentné voľby vyhrať.
Lexmann sa takisto nechcela vyjadrovať k možným spájaniam, zdôraznila pozíciu KDH ako strany, ktorá je pevne hodnotovo ukotvená a ktorá od politických partnerov očakáva rešpekt voči týmto princípom. „To, čo chceme, je vytvoriť lepšiu alternatívu pre Slovensko ako predstavuje súčasná vláda,“ vyhlásila.
Europoslankyne sa dotkli aj kauzy týkajúcej sa syna predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) Michala, ktorý pôsobí ako konateľ straníckej Agentúre Smer. Lexmann pripustila, že v tom vidí morálny problém. Beňová sa zastala Michala Fica, poznamenala, že nikdy peniaze od štátu nevyťahoval. Podotkla zároveň, že v dnešnej dobe by už rodinní príslušníci politikov asi nemali pracovať nikde, aby sa na to nepoukazovalo.
Diskutujúce sa na margo maďarského premiéra Pétera Magyara zhodli v tom, že by nemal používať výraz Felvidék. „Magyar nemá pre mňa morálnu ani etickú výbavu, aby bol v politike,“ povedala Beňová. K téme zastúpenia žien v politike Lexmann poznamenala, že je dobré, aby bola politika vyvážená. „Ženy majú viac sociálne vnímanie,“ povedala Lexmann s tým, že takýto hlas v politike je dôležitý. Povinné kvóty však nepovažuje za riešenie. Beňová si myslí, že na Slovensku to nie je aktuálna téma. Tvrdí, že ženy nemajú až taký záujem pracovať v politike ako muži. Povinné kvóty podľa nej nič nevyriešia.
„V liste, ktorý zaslala komisia Slovensku, sú jasne pomenované obavy a problémy s možnou netransparentnosťou či konfliktom záujmov,“ upozornila Lexmann. Rovnako vidí relevantnosť obáv, ktoré komisia vníma v prípade zmien trestných zákonov na Slovensku v kontexte podmienok čerpania prostriedkov EÚ.
Beňová upozornila, že predstavitelia opozície neustále strašia slovenskú verejnosť tým, že krajine odoberú eurofondy. Konanie v prípade PPA považuje za jeden z mnohých a štandardných procesov, ktoré EK vedie voči viacerým krajinám. „Vieme o tom, príslušné ministerstvo komunikuje s komisiou a hľadá sa spôsob, ako to vyriešiť,“ dodala Beňová. Verí zároveň vyjadreniam ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD), že peniaze pre slovenských farmárov ohrozené nie sú. „Ja mám tiež také informácie, že ohrozené nie sú,“ dodala.
Obe europoslankyne sa venovali aj domácej politike na Slovensku a možnému spájaniu a situácii v súvislosti s budúcoročnými parlamentnými voľbami. Odmietli špekulovať o konkrétnych možných alianciách. „Ja som presvedčená, že spájať by sa mali programovo blízke strany,“ skonštatovala Beňová. Zdôraznila, že o možnostiach kreovania vlády rozhodnú len voliči vo voľbách, nie predvolebné vylučovanie strán zo skupiny potenciálnych koaličných partnerov. Za Smer-SD deklarovala jasnú ambíciu nasledujúce parlamentné voľby vyhrať.
Lexmann sa takisto nechcela vyjadrovať k možným spájaniam, zdôraznila pozíciu KDH ako strany, ktorá je pevne hodnotovo ukotvená a ktorá od politických partnerov očakáva rešpekt voči týmto princípom. „To, čo chceme, je vytvoriť lepšiu alternatívu pre Slovensko ako predstavuje súčasná vláda,“ vyhlásila.
Europoslankyne sa dotkli aj kauzy týkajúcej sa syna predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) Michala, ktorý pôsobí ako konateľ straníckej Agentúre Smer. Lexmann pripustila, že v tom vidí morálny problém. Beňová sa zastala Michala Fica, poznamenala, že nikdy peniaze od štátu nevyťahoval. Podotkla zároveň, že v dnešnej dobe by už rodinní príslušníci politikov asi nemali pracovať nikde, aby sa na to nepoukazovalo.
Diskutujúce sa na margo maďarského premiéra Pétera Magyara zhodli v tom, že by nemal používať výraz Felvidék. „Magyar nemá pre mňa morálnu ani etickú výbavu, aby bol v politike,“ povedala Beňová. K téme zastúpenia žien v politike Lexmann poznamenala, že je dobré, aby bola politika vyvážená. „Ženy majú viac sociálne vnímanie,“ povedala Lexmann s tým, že takýto hlas v politike je dôležitý. Povinné kvóty však nepovažuje za riešenie. Beňová si myslí, že na Slovensku to nie je aktuálna téma. Tvrdí, že ženy nemajú až taký záujem pracovať v politike ako muži. Povinné kvóty podľa nej nič nevyriešia.