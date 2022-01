Beňová reaguje na rozšírenie právomocí EMA: Ide lepšiu pripravenosť EÚ

Štrasburg/Bratislava 26. januára (TASR) - Vzájomná solidarita a spolupráca členských štátov prostredníctvom koordinácie na európskej úrovni sa už v minulosti osvedčili, povedala slovenská europoslankyňa Monika Beňová v reakcii na posilnenie právomocí Európskej agentúry pre lieky (EMA). Jej vyjadrenie sprostredkovalo tlačové oddelenie Európskeho parlamentu (EP).



"Ide o súčasť snáh o lepšiu pripravenosť Únie na zvládanie možných budúcich zdravotných kríz a súvisiacich hrozieb," reagovala Beňová na predmetné rozhodnutie EP z 20. januára, "ktoré má pomôcť zrýchliť akcieschopnosť a vyhnúť sa prípadnému nedostatku liekov či zdravotníckych pomôcok."



Za predbežnú dohodu na rozšírení právomocí EMA sa vyslovilo 655 poslancov, 31 bolo proti a ôsmi sa zdržali hlasovania. Po schválení Európskym parlamentom musí nariadenie ešte formálne odobriť Rada ministrov EÚ. Následne bude nové nariadenie podpísané a zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť by malo nadobudnúť 1. marca 2022.



Budúcnosť zdravotníctva v EÚ je témou aj na Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE), v rámci ktorej sa stretávajú diskusné panely náhodne vybraných občanov členských krajín.



Tretí občiansky panel po svojom poslednom stretnutí medzi svoje odporúčania zahrnul aj rozšírenie kompetencií EMA s cieľom zabezpečiť rovnakú kvalitu zdravotnej starostlivosti a primerané náklady v rámci celej EÚ. Občianske panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu. Neskôr budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.



Do diskusie o budúcnosti eurobloku sa môže zapojiť ktokoľvek prostredníctvom viacjazyčnej digitálnej platformy futureu.europa.eu.