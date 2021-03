M. Beňová: Ženy v EÚ musia za svoju rovnoprávnosť aj naďalej bojovať

Brusel 8. marca (TASR) - Ženy v Európe musia aj v 21. storočí ešte stále bojovať za svoju rovnoprávnosť v mnohých oblastiach života. V pondelok na to pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) upozornila politická skupina socialistov a demokratov (S&D) v Európskom parlamente (EP).



Slovenská europoslankyňa a kvestorka EP Monika Beňová (Smer-SD) spresnila, že frakcia socialistov, do ktorej patrí aj Smer-SD, v otvorenom liste zdôraznila, že tohoročný sviatok žien je odlišný od predošlých rokov. Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 podľa S&D odhalila, že spoločnosť v krízových časoch nedokáže existovať bez profesií, ktoré v drvivej väčšine vykonávajú ženy, a to často bez primeraného ohodnotenia, spoločenského uznania či istôt.



"Či už ide o zdravotné sestry; pokladníčky v obchodoch; opatrovateľky detí, seniorov alebo hendikepovaných spoluobčanov, ale aj mnohé iné povolania; zvládnutie súčasnej situácie by bez nich jednoducho nebolo možné," opísala situáciu Beňová.



Socialisti a demokrati v EP podľa Beňovej prostredníctvom otvoreného listu zdôrazňujú, že ženy v Európe v otázkach rodovej rovnosti aj v 21. storočí ťahajú za kratší koniec a za svoju rovnoprávnosť v mnohých oblastiach musia aj naďalej bojovať.



"Negatívnym príkladom v tomto ohľade je aj situácia na Slovensku, kde vecne zodpovedný minister práce účelovo vymazáva slovo 'rod' - a peniaze na rodovú rovnosť vďaka rozhodnutiam jeho ministerstva dostávajú organizácie, ktoré sa tejto problematike vôbec nevenujú," pripomenula Beňová.



Dodala, že vecí, ktoré je potrebné urobiť na zlepšenie postavenia žien v spoločnosti je veľa. Za vypuklý problém však považuje najmä pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, kde ani zďaleka neplatí pravidlo rovnakej pláce za tú istú prácu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)