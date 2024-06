M. Beňovú teší nárast mandátov Smeru, Ľ. Blaha vníma obrovský úspech

Bratislava 9. júna (TASR) - Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová (Smer-SD) sa teší nárastu hlasov i mandátov pre Smer. Ľuboš Blaha (Smer-SD) považuje výsledok Smeru za obrovský úspech. K zverejneným odhadom výsledkov sobotňajších (8. 6.) volieb do EP sa obaja vyjadrili na sociálnej sieti.



"Získali sme teda pravdepodobne päť mandátov z 15, čo je o dva viac ako vo voľbách v roku 2019," uviedla Beňová. Predpokladá, že prostredníctvom hlasov budú jej kolegami v europarlamente Blaha, Erik Kaliňák, Judita Laššáková a Katarína Roth Neveďalová.



"Je to obrovský úspech, v porovnaní s rokom 2019 je to enormný nárast," komentoval päť mandátov v EP pre Smer podpredseda strany Blaha. Poďakoval sa za silný mandát, ktorý mu voliči udelili svojimi hlasmi. "Do Bruselu idem s plnou vervou bojovať za Slovensko," vyhlásil.



Zatiaľ čo Beňová rešpektuje zverejnený odhad výsledkov a pogratulovala Progresívnemu Slovensku (PS), ktoré sa na základe týchto odhadov stalo víťazom, Blaha poukazuje najmä na to, že v prípade "progresívcov" ide o Pyrrhovo víťazstvo. "Z celkového počtu poslancov zo Slovenska bude PS v menšine," vysvetľuje.



Definitívne výsledky vrátane informácií o účasti budú zverejnené v nedeľu po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách Európskej únie. Zverejnia ich na stránke www.volbysr.sk. Výsledky zároveň oficiálne potvrdí Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na tlačovej konferencii. Predbežné výsledky do tohto času nebude Štatistický úrad SR zverejňovať.