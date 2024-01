M. Bieliková: Súčasná umelá inteligencia nemá ani len zrnko vedomia

Bratislava 21. januára (TASR) - Súčasná umelá inteligencia nemá ani len zrnko vedomia. Uviedla to vedecká pracovníčka a zakladateľka KInIT Mária Bieliková, ktorá je čerstvou držiteľkou štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Ľudia sa podľa nej nemusia umelej inteligencie báť.



"V tomto momente môžem prehlásiť a zagarantovať, že súčasná umelá inteligencia nemá ani len zrnko vedomia a je absolútne hlúpa. (...) Samozrejme, môže sa stať, že ľudia ešte vynájdu niečo, čo naozaj bude mať vedomie a bude to umelé, ale zatiaľ sa to nikomu nepodarilo. Ani posledné vynálezy, ktoré sú absolútne úžasné a vedia nám pomáhať, nijakým spôsobom nenasvedčujú, že by nás to mohlo ovládnuť," skonštatovala.



Umelú inteligenciu Bieliková považuje za nástroj, ktorý automatizuje svet. "Slovensko by malo byť na mape umelej inteligencie. Ja sa pokúsim urobiť všetko pre to, aby tam aj bolo," poznamenala.



Vedecká pracovníčka si štátne vyznamenanie za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy a techniky, ako aj školstva váži. "Takéto ocenenie nikdy nie je individuálne, minimálne pre vedcov a ľudí, ktorí sa snažia vychovávať na Slovensku čestných, angažovaných a podnikavých expertov," dodala.