M. Čaučík: Envirorezort fungoval v minulom roku bez plánu priorít

Bratislava 9. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR fungovalo v minulom roku bez plánu priorít. Do parlamentu predkladalo návrhy zákonov, ktoré prichádzali na poslednú chvíľu a neboli dostatočne prediskutované s odbornou obcou. Taktiež dávalo aj návrhy v skrátenom legislatívnom konaní, na ktoré nebol reálny dôvod. Pre TASR to uviedol člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Marián Čaučík (KDH) v súvislosti s hodnotením roka 2024 v oblasti životného prostredia.



"Nekvalita zákonov sa ukázala aj v procese ich schvaľovania v NR SR, kde ich koaliční poslanci opakovane opravovali pozmeňujúcimi návrhmi z dielne ministerstva. Niektoré zákony boli predkladané ako poslanecké návrhy, ktoré neumožnili ani to, aby prešli procesom medzirezortného pripomienkového konania," skonštatoval poslanec.



Veľké výhrady boli podľa Čaučíka voči zmene zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Táto novela zefektívnila procesy posudzovania, ktoré boli príliš dlhé, no zároveň obmedzila prístup verejnosti a susediacich obcí k informáciám pri posúdení vplyvov investícií na zdravie obyvateľov, životné prostredie, prírodné zdroje, majetok a kultúrne pamiatky, povedal.



"Pozitívny posun nastal pri podpore projektov miest a obcí z Environmentálneho fondu na budovanie vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry a zatepľovanie verejných budov," tvrdí Čaučík. Pokračoval, že oproti minulému obdobiu sa tiež podarilo zrýchliť tempo vyplatených príspevkov na obnovu rodinných domov z programu Obnov dom financovaného z plánu obnovy, zjednodušiť podávanie žiadostí a odbúrať prebytočnú administratívu.



Poslanec ocenil prijatie novely zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o civilnej ochrane, ktorá umožňovala v prípade výskytu medveďov v obciach alebo ich blízkosti vyhlásiť mimoriadnu situáciu a žiadať od ministerstva výnimku na odstránenie problémového jedinca.



Ministerstvo podľa Čaučíka nevyriešilo problematiku legislatívneho nastavenia zberu a triedenia textilu pre rok 2025 a obciam poskytlo iba metodickú príručku, ktorou sa prenáša zodpovednosť na mestá a obce. Problémom MŽP boli aj personálne výmeny a neodôvodnené odvolávanie odborníkov z vedúcich pozícií v podriadených organizáciách, dodal.



"Obrovským problémom je jednoznačne strata dôvery voči odborným aj politickým krokom ministerstva zo strany odbornej verejnosti, ktorá opakovane hovorí o rozklade ochrany prírody na Slovensku a o porušovaní ústavného aj medzinárodného práva občanov na priaznivé životné prostredie," skonštatoval Čaučík.



Envirorezort by sa mal v tomto roku podľa neho zamerať na obnovenie dôvery, vysvetľovanie svojich krokov a plánov a tiež na dialóg s odborníkmi v sektore životného prostredia v prospech efektívneho a udržateľného fungovania rezortu.