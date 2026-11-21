< sekcia Slovensko
M. Chovan podáva trestné oznámenie za tvrdenia o služobnej karte
Tvrdenia o platbách zo služobnej karty označil za zavádzajúce s nenávistným politickým kontextom, ktoré majú podľa neho poškodiť dobré meno jeho osoby.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. novembra (TASR) - Bývalý generálny tajomník služobného úradu ministerstva životného prostredia Marek Chovan podáva trestné oznámenie. Reaguje tak na tvrdenia týkajúce sa platieb z jeho služobnej karty. V sobotu o tom informoval TASR. Funkcia, ktorú zastával, má podľa neho v priamej správe na každom ministerstve starostlivosť o chod služobného úradu najmä po administratívnej, personálnej a prevádzkovej stránke.
„Nie minister, ale generálny tajomník služobného úradu rieši chod úradu ministerstva. Služobný úrad disponuje kartou, ktorá je napísaná na generálneho tajomníka, a z nej sa uhrádzajú drobné prevádzkové výdavky súvisiace s chodom celého ministerstva a so služobnými cestami. Práve nákupy pre potreby ministerstva a jeho zamestnancov nerieši kancelária ministra, ale služobný úrad,“ uviedol Chovan. Tvrdenia o platbách zo služobnej karty označil za zavádzajúce s nenávistným politickým kontextom, ktoré majú podľa neho poškodiť dobré meno jeho osoby.
Predsedníčka strany Za ľudí a opozičná poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová v piatok (20. 11.) avizovala podanie podnetu na Najvyšší kontrolný úrad SR. Chce, aby preveril platby z Chovanovej služobnej karty. Tvrdila, že peniaze odchádzali na jeho súkromný život vrátane nákupov v obchodoch so značkovým oblečením alebo na streamovacie platformy.
„Nie minister, ale generálny tajomník služobného úradu rieši chod úradu ministerstva. Služobný úrad disponuje kartou, ktorá je napísaná na generálneho tajomníka, a z nej sa uhrádzajú drobné prevádzkové výdavky súvisiace s chodom celého ministerstva a so služobnými cestami. Práve nákupy pre potreby ministerstva a jeho zamestnancov nerieši kancelária ministra, ale služobný úrad,“ uviedol Chovan. Tvrdenia o platbách zo služobnej karty označil za zavádzajúce s nenávistným politickým kontextom, ktoré majú podľa neho poškodiť dobré meno jeho osoby.
Predsedníčka strany Za ľudí a opozičná poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová v piatok (20. 11.) avizovala podanie podnetu na Najvyšší kontrolný úrad SR. Chce, aby preveril platby z Chovanovej služobnej karty. Tvrdila, že peniaze odchádzali na jeho súkromný život vrátane nákupov v obchodoch so značkovým oblečením alebo na streamovacie platformy.