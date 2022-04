M. Donutil: Z nakrúcania v Srbsku som si priniesol ťažký zápal pľúc

Bratislava 15. apríla (TASR) - Vážne témy dnešnej spoločnosti ako workoholizmus, komunikačný chlad či prienik moderných technológií do každodenného života a vzťahov otvára film režiséra Olma Omerzua Atlas vtákov, ktorý vo štvrtok (14. 4.) vstúpil do slovenských kín. Hlavnú úlohu stvárnil populárny český herec Miroslav Donutil. Divákom sa predstaví ako podnikateľ Róna, ktorému sa zrúti svet potom, čo zistí, že mu niekto z rodinnej firmy vo veľkom odlieva peniaze.



Donutil pre TASR potvrdil, že aj nakrúcanie filmu Atlas vtákov poznačil COVID-19. "Museli sme prerušiť nakrúcanie a Olmo sa obával, aby sme dokázali nadviazať v tej atmosfére, čo sa našťastie podarilo," spomína herec a priznáva, že síce dochádzalo k ochoreniu rôznych kolegov, ale jeho oficiálne nestretlo. "Vyhol som sa tomu, doteraz nemám potvrdenie o tom, že som to mal. Napriek tomu som presvedčený, že som to mal, lebo z nakrúcania v Srbsku som si priniesol ťažký zápal pľúc, po jeho absolvovaní mi vystúpili protilátky do veľkých výšok, takže asi to bol COVID-19, ale testy som mal vždy negatívne. Neviem, ako to zdôvodniť," prezradil.



Miroslav Donutil označil "kovidovú dobu" za zaujímavú a zvláštnu v rôznych smeroch. "Bola krutá pre mnohých ľudí, mnoho rodín, tým, že odišli ich rodinní príslušníci navždy, niektorí ťažko ochoreli. Zároveň bola pozitívna pre tých, ktorých ochorenie nestretlo. Napríklad ja som vôbec nepočítal s tým, že sa tak dlho uvidím s rodinou a budem s ňou tráviť tak dlhý čas," hovorí herec. Uplynulé dva roky prežil aj na záhrade a spoznal rôzne záhradnícke práce. "Chodili sme na prechádzky, pokiaľ to išlo, chodili sme do lesa... Pre mňa to bol relax, taká sebareflexia a premýšľanie nad tým, čo bolo, bude. A to som ešte netušil, že nás čaká idiotské rozhodnutie blba na východe. Fakt je, že to bola veľmi zvláštna doba," uzavrel.