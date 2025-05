M. Dubéci žiada o účasť na štvrtkovej Bezpečnostnej rade SR

Bratislava 14. mája (TASR) - Predseda poslaneckého klubu opozičného PS Martin Dubéci žiada o účasť na štvrtkovom (15. 5.) zasadnutí Bezpečnostnej rady SR. So žiadosťou sa obrátil na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Argumentoval, že rada sa má venovať polarizácii a hroziacemu nebezpečenstvu pre ústavných činiteľov a myslí si, že o téme by vzhľadom na jej závažnosť malo byť informované celé politické spektrum.



„Aj ja vnímam narastajúcu polarizáciu v spoločnosti a jej negatívne dosahy. Ako predseda poslaneckého klubu som si vedomý hrozieb, ktoré z tejto situácie vyplývajú nielen pre predstaviteľov nášho politického hnutia, ale aj pre celé politické spektrum. Z titulu svojej funkcie som bol opakovane v kontakte s príslušnými bezpečnostnými zložkami aj s vedením Národnej rady SR, pričom som upozorňoval na konkrétne aj systematické riziká, ktorým čelíme naprieč celým politickým spektrom,“ vyhlásil.



Poukázal tiež na to, že na rade sa majú zúčastniť aj poslanci Tibor Gašpar a Richard Glück (obaja Smer-SD). „S ohľadom na rozsah a závažnosť témy, ktorá by si zaslúžila informovanie celého politického spektra, dovoľujem si vás požiadať o povolenie mojej účasti na tomto rokovaní,“ adresoval Dubéci Ficovi.



Vo štvrtok sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady SR. Zasadnutie avizoval premiér pre nárast nenávistných prejavov, fyzických konfliktov vo verejnosti a vysokej pravdepodobnosti ďalšieho útoku na verejného činiteľa. Zaoberať sa tým chce aj na rokovaní vlády.