M. Dzurinda: Slovensku chýba formácia typu Európskej ľudovej strany

Bratislava 10. decembra (TASR) - Slovensku chýba politická formácia typu Európskej ľudovej strany (EPP). Ak sa spoja stredopravé liberálno-konzervatívne či konzervatívno-liberálne strany, môže to byť báza, na ktorej sa dá vybudovať silná politická alternatíva pre nadchádzajúce parlamentné voľby. Na tlačovej konferencii na sneme strany Spolu to uviedol expremiér Mikuláš Dzurinda.



Politika EPP je založená na hodnotách kresťanskej liberálnej demokracie a umierneného konzervativizmu. To môže Slovensku podľa Dzurindu významne pomôcť. Ide mu o založenie perspektívnejšieho projektu, nie o projekt na jedny voľby. "Z istej časti predčasné voľby neovplyvňujú môj projekt, ale do istej časti ho ovplyvniť môžu," poznamenal.



Dzurinda tvrdí, že pri procese tvorenia projektu nehrajú jeho osobné motívy žiadnu rolu. Personálne otázky tiež zatiaľ nerieši.



Na to, či budú súčasťou projektu strany ako Za ľudí či KDH, odpovedať nevedel. Nemá však záujem rozkladať strany. "Niet pochýb o tom, že profilovo, ideovo a hodnotovo tam istý prienik byť môže, ale všetko má svoj čas," skonštatoval s tým, že to je aj dôvod, prečo nechce hovoriť o projekte ako celku, lebo je tam ešte veľa otáznikov.



Dzurinda zároveň povedal, že europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová nie je súčasťou jeho projektu. Priblížil, že postupne na návrhy členov a spoločný konsenzus prichádzajú do projektu ďalší ľudia. "Ďuriš Nicholsonová záujem neprejavila a nikto z mojich priateľov ju nenavrhol," tvrdí.