M. Eštok si v Taliansku pripomenie míľnik európskej integrácie

Bratislava 18. júna (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok odcestuje v stredu do talianskej Taorminy. Spolu so zástupcami členských štátov Európskej únie (EÚ) sa 18. - 19. júna zúčastní na podujatí pri príležitosti 70. výročia konferencie v Messine. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.



„Konferencia z roku 1955 predstavuje jeden z kľúčových míľnikov európskeho integračného procesu, ktorý viedol k vzniku dnešnej Európskej únie,“ podotýka rezort diplomacie.



Účasť Slovenskej republiky na podujatí je podľa ministerstva vyjadrením pevného záväzku Slovenska k podpore európskej integrácie a ďalšiemu rozširovaniu Únie, ktorá vznikla na hodnotách mieru, stability, solidarity, prosperity a spolupráce. „Slovensko je ako člen eurozóny a schengenskej zóny v úplnom centre európskej integrácie,“ pripomína rezort diplomacie. Vlani si Slovensko pripomenulo 20. výročie vstupu do EÚ.



Messinská konferencia ministrov zahraničných vecí šiestich členských štátov vtedajšieho Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ (ESUO) položila v roku 1955 základy pre vznik Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) a Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), z ktorých sa neskôr vyvinula Európska únia.