sekcia Slovensko
M. Eštok: SR podporuje posilňovanie konkurencieschopnosti EÚ
Slovensko dlhodobo podporuje integráciu štátov západného Balkánu do EÚ.
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok v pondelok zastupoval Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti, ako aj na 25. zasadnutí Medzivládnej konferencie s Čiernou Horou. Informoval o tom komunikačný odbor MZVEZ SR.
Ministri a štátni tajomníci zodpovední za európske záležitosti prediskutovali v Bruseli program a priority cyperského predsedníctva v Rade EÚ. SR potvrdilo podporu vízii Cypru, ktorá kladie dôraz na posilnenie úlohy EÚ v globálnom kontexte.
„Súčasný geopolitický a ekonomický vývoj si vyžaduje nielen schopnosť reagovať, ale tiež proaktívny prístup Únie. Slovensko preto podporuje posilňovanie konkurencieschopnosti a bezpečnosti EÚ v čase rastúcich geopolitických výziev,“ vyhlásil Eštok. „Medzi najdôležitejšie témy agendy počas cyperského predsedníctva patria podľa nás rokovania o Viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 – 2034, nelegálna migrácia a rozširovanie Únie,“ dodal.
Zástupcovia členských štátov EÚ sa ďalej venovali otázkeprávneho štátu so zameraním na Dánsko, Estónsko, Grécko aŠpanielsko. „Opäť sme sa presvedčili, že právne systémy európskych krajín sa navzájom líšia a žiadna z nich nie je imúnna voči problémom v oblasti právneho štátu. Dialóg o právnom štáte slúži na výmenu skúseností a oboznámenie sa s aktuálnymi legislatívnymi opatreniami a ich aplikáciou v členských štátoch,“ vyhlásil po rokovaní štátny tajomník slovenskej diplomacie. Podkladom pre túto diskusiu bola šiesta Správa Európskej komisie o stave právneho štátu v EÚ z 8. júla 2025.
V závere rokovania sa Rada zamerala na diskusiu o Európskom štíte pre demokraciu. Ministri a štátni tajomníci sa zhodli, že v boji proti skutočným hybridným hrozbám je spoluprácu na úrovni EÚ potrebná. „Ochrana demokratických procesov zostáva primárnou zodpovednosťou členských štátov. Je však potrebné vyhnúť sa duplicite existujúcich iniciatív a naplno využiť potenciál už zavedených mechanizmov,“ zdôraznil Eštok.
Počas zasadnutia medzivládnej konferencie EÚ a Čiernej Hory tento západobalkánsky štát predbežne uzavrel kapitolu 32 prístupových rokovaní o finančnej kontrole.
„Čierna Hora týmto krokom opätovne potvrdila, že je s 13 predbežne uzatvorenými kapitolami lídrom v integračnom procese. Plne podporujeme ambiciózny plán vlády Čiernej Hory predbežne uzavrieť všetky prístupové kapitoly do konca tohto kalendárneho roka s cieľom vstúpiť do EÚ v roku 2028,“ uviedol Eštok s tým, že by to bol zásadný politický a pozitívny signál aj pre ďalšie kandidátske krajiny.
Slovensko dlhodobo podporuje integráciu štátov západného Balkánu do EÚ, a to bez ďalších dodatočných podmienok na základe ich dosiahnutých výsledkov za predpokladu splnenia všetkých požadovaných kritérií. „Veríme, že rozširovanie EÚ prispeje k bezpečnostnej a ekonomickej stabilite nielen štátov západného Balkánu, ale tiež samotnej EÚ,“ uzavrel Eštok.
