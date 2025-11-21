< sekcia Slovensko
M. Eštok: SR víta, že Bielorusko obnoví veľvyslanectvo v Bratislave
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovensko víta rozhodnutie Bieloruska obnoviť činnosť veľvyslanectva v Bratislave. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok. Slovensko je podľa neho pripravené posúdiť možnosti spolupráce s Bieloruskom v tých oblastiach, ktoré nepodliehajú sankčnému režimu EÚ. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.
Eštoka o rozhodnutí Bieloruska obnoviť činnosť veľvyslanectva v Bratislave informoval vo štvrtok (20. 11.) mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Andrej Dapkiunas.
Slovenská strana podľa MZVEZ tento krok privítala ako dôležitý predpoklad pre rozvoj praktickej spolupráce. „Slovensko je zástancom otvoreného a konštruktívneho dialógu s dodržaním plného rešpektu k spoločnej politike Európskej únie vo vzťahu k Bielorusku. Sme pripravení posúdiť možnosti spolupráce s Bieloruskom v tých oblastiach, ktoré nepodliehajú sankčnému režimu EÚ,“ zdôraznil Eštok. V tomto kontexte sú podľa jeho slov perspektívne oblasti kultúry, umenia, športu, ale rovnako vzdelávania, kde vyzdvihol program slovanskej filológie na Bieloruskej štátnej univerzite, ktorá poskytuje možnosť štúdia slovenského jazyka.
Slovenská republika v júni 2025 obnovila po piatich rokoch svoje zastúpenie v Bielorusku na úrovni mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca. Znovuzriadenie bieloruského veľvyslanectva v Bratislave predpokladá rezort v druhej polovici roka 2026, a to po takmer trojročnej prestávke.
