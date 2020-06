M.Fikar a M.Peciar budú hľadať spôsob, ako zabrániť rozvratu FIIT STU

Bratislava 23. júna (TASR) – Rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Miroslav Fikar a predseda Akademického senátu STU Marián Peciar deklarujú, že budú spoločne hľadať spôsob, ako zabrániť rozvratu Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU s cieľom stabilizácie pomerov na fakulte. Rovnako chcú zabrániť hrozbe úpadku kvality vzdelávania a ochrániť reputáciu i dobré meno STU. Uviedli to v reakcii pre TASR na avizovaný odchod skupiny 26 zamestnancov FIIT STU.



Fikar poznamenal, že FIIT STU je "výkladnou skriňou slovenského vysokého školstva". Poukázal na to, že absolventi FIIT sú na slovenskom pracovnom trhu mimoriadne žiadaní a majú najvyššie nástupné platy. "FIIT sa dlhodobo umiestňuje na prvých miestach v rebríčkoch záujmu zamestnávateľov o absolventov slovenských vysokých škôl," uviedol Fikar.



Poznamenal, že rozumie argumentácii časti zamestnancov, ktorí mu v utorok adresovali otvorený list. Prácu a výsledky svojich kolegov si váži. Fikar zároveň tvrdí, že pre neho je dôležitý aj názor študentov. "Viac ako tretina zo všetkých študentov fakulty otvorene požaduje odstúpenie dekana Ivana Kotuliaka. A ich hlas musíme brať vážne. Mnohí študenti FIIT mi v týchto dňoch píšu, že v dôsledku vývoja na fakulte chcú odísť študovať inam. Ako rektor univerzity nesmiem dopustiť, aby študenti z STU odchádzali z dôvodu nespokojnosti," poznamenal Fikar. Doplnil, že okamžite bude iniciovať ďalšie rokovania so všetkými zainteresovanými stranami, teda s predsedníctvom Akademického senátu STU, so študentskou časťou akademického senátu STU, so správnou radou a aj s ministerstvom školstva.



Rektor STU tvrdí, že bude hľadať prijateľnú dohodu. Plánuje tiež vystúpiť na zasadnutí Akademického senátu STU, v pondelok 29. júna, s vyhlásením a návrhmi riešenia. "Mojím jediným cieľom bude stabilizácia pomerov na FIIT STU a vytvorenie podmienok pre návrat do normálneho stavu," poznamenal. Podotkol, že už dlhodobo má veľké pochybnosti o integrite aj schopnostiach vedenia fakulty situáciu riešiť. "Dekan Kotuliak stratil moju dôveru vo chvíli, keď nedodržal slovo a porušil našu dohodu z novembra 2019 o tom, že nebude prijímať nových zamestnancov ani robiť také rozhodnutia, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili život fakulty," povedal rektor. Ako dodal, bude sa usilovať hľadať nástupcu a vhodného adepta na zvládnutie krízového stavu.



Na FIIT STU v Bratislave končí väčšina pôvodných akademických zamestnancov fakulty a až dve tretiny všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov. Uvádza sa to v otvorenom liste študentom, pod ktorým je podpísaných 26 ľudí. Odchodu predchádzali niekoľkomesačné spory na fakulte. Tie sa vyhrotili začiatkom roka po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývalá dekanka Mária Bieliková. Následné rokovanie s cieľom upokojenia situácie prinieslo niekoľko dohôd, no situácia sa aj tak úplne neupokojila. Časť zamestnancov fakulty vstúpila do štrajku začiatkom letného semestra, 17. februára, a štrajkovala každý pracovný deň. Štrajk prerušila až mimoriadna situácia v súvislosti s novým koronavírusom. Problémom na fakulte je aj Akademický senát FIIT STU.