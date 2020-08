M. Filipová: Uvedomujeme si, že nie všade v MŠ sú dostačujúce kapacity

Bratislava 7. augusta (TASR) – Rezort školstva si v súvislosti s povinnou predškolskou dochádzkou, ktorá by mala začať platiť od 1. januára 2021, uvedomuje, že nie všade sú dostačujúce kapacity v materských školách (MŠ). V rozhovore pre TASR to pripustila štátna tajomníčka rezortu školstva pre národnostné a inkluzívne vzdelávanie Monika Filipová.



Ministerstvo v týchto dňoch realizuje analýzu kapacít materských škôl na Slovensku. "Neiniciovali sme posun účinnosti legislatívy, takže naďalej platí, že od 1. januára 2021 bude povinná predprimárna dochádzka pre všetky päťročné deti. Uvedomujeme si problém, že nie všade sú postačujúce kapacity," poznamenala Filipová. Ako doplnila, ministerstvo školstva pracuje na analýze, aby zistilo, o aké kapacity ide. "Ministerstvo školstva aj podľa svojich finančných možností bude pracovať na tom, aby sme chýbajúce kapacity dobudovali," vysvetlila štátna tajomníčka.



Filipová pripustila, že v niektorých obciach či mestách zabezpečia v MŠ miesta pre päťročné deti, ale môže sa stať, že z nich vytlačia práve mladšie deti. "Môže nastať aj tento problém," pripustila štátna tajomníčka s tým, že do konca roka sa veľa miest už nestihne dobudovať. Poznamenala, že v prípade výstavby nových kapacít v MŠ je potrebná spolupráca rezortu školstva so samosprávami.



"Európska komisia v rámci upozorňovania na segregáciu detí od nás očakáva, aby sme toto opatrenie zabezpečili, aby sme mali povinnú predškolskú dochádzku od piatich rokov. My postupujeme k tomu aj z tohto dôvodu, že to od nás očakáva Európska komisia," povedala Filipová. Zároveň poukázala na to, že v niektorých krajinách je už dávnejšie zabezpečená povinná predškolská dochádzka od troch rokov, napríklad aj v susednom Maďarsku.