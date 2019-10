M. Glváč stále nepovedal, či odstúpi z funkcie podpredsedu parlamentu

Bratislava 29. októbra (TASR) - Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) nateraz ostáva vo svojej funkcii. Vyzýva všetkých, ktorí mali akýkoľvek kontakt s Marianom K., aby sa vzdali svojich mandátov, a on v tom prípade urobí to isté. Povedal to na utorkovom brífingu spolu s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom. Ten uviedol, že bude stáť pri akomkoľvek rozhodnutí Glváča.



Glváč tiež novinárom povedal, že Mariana K. pozná viac ako 20 rokov, ku komunikácii s ním sa nebude vyjadrovať až do vyjadrenia orgánov činných v trestnom konaní k jednotlivým záležitostiam komunikácie. Údajná komunikácia je podľa neho používaná účelovo len na členov strany Smer-SD.







Podpredseda parlamentu vyhlásil, že sa o zotrvaní vo svojej funkcii rozhodne a v krátkom čase dá vedieť. "Samozrejme, budem konať tak, aby som nepoškodil strane Smer-SD," dodal. Poďakoval sa koaličným partnerom, že k schôdzi pristupovali tak, ako garantovali.



"Ako predseda strany Smer mám povinnosť stáť pri mojich ľuďoch v dobrom aj v zlom. Vážim si prácu, ktorú robil a robí Martin Glváč," povedal Fico. Médiá podľa jeho slov uplatňujú selektívnu zodpovednosť. Nesúhlasí s tým, že zodpovednosť sa vyvodzuje len voči predstaviteľom Smeru-SD. Fico si myslí, že médiá by rovnako mali pristupovať napríklad k Richardovi Sulíkovi, ktorý sa stretával s Marianom K., Igorovi Matovičovi, ktorý je daňový podvodník, či k Andrejovi Kiskovi, ktorý podľa Fica "by ukradol aj mŕtvemu topánky".



Líder OĽaNO Matovič vyjadrenia Fica a Glváča kritizoval. Skonštatoval, že v Smere-SD podceňujú svojich voličov a myslia si, že "žerú seno".



Glváč mal v utorok čeliť odvolávaniu na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Poslanci však neschválili program rokovania, ktorého jediným bodom malo byť odvolávanie Glváča z funkcie pre jeho údajnú komunikáciu s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.



Komunikáciu medzi Glváčom a Marianom K. cez aplikáciu Viber zverejnil minulý týždeň líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Podľa neho z nej vyplýva, že mal Glváč vedieť o viacerých kauzách, napríklad aj o tom, že si Marian K. nominoval svojho človeka do funkcie zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Matovič tvrdí, že Glváč klamal o tom, že sa s podnikateľom od roku 2012 nestretol.



Glváč tvrdenia odmietal, podal pre ne aj trestné oznámenie. Tvrdil, že líder OĽaNO pácha trestnú činnosť, ak zverejňuje jeho údajnú komunikáciu. Trval na tom, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012.



Senát Špecializovaného trestného súdu však povolil prepis údajnej komunikácie Mariana K. cez aplikáciu Threema ako dôkaz v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Komunikácia sa napokon čítala na pondelkovom (28. 10.) pojednávaní.