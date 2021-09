M. Hlivák si Deň Ústavy SR pripomenul rokovaniami so zástupcami EK

Bratislava 1. septembra (TASR) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák si spolu so svojimi kolegami uctil stredajší Deň Ústavy SR online rokovaniami so zástupcami Európskej komisie (EK). TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



"Pre našu spoločnosť je kľúčové, aby sme nastavovali pravidlá, ktoré sú v súlade s princípmi právneho štátu a európskym právom. Opätovne sme novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá ide do druhého čítania, odkonzultovali so zástupcami EK," povedal Hlivák. Ako dodal, diskutovali o opatreniach na zrýchlenie a zjednodušenie procesu verejného obstarávania, o profesionalizácii, posilnení nezávislosti úradu aj o verejnej politike otvorenej komunikácie kontrolného orgánu.



"Teší ma pozitívna spätná väzba na tieto témy. Myslím si, že symbolickejšie sme si Deň ústavy SR uctiť ani nemohli. Sú to skutky, ktorými prejavujeme rešpekt k princípom právneho štátu," dodal po online rokovaniach Hlivák.