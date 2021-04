M. Hojsík: Slovenskému plánu obnovy chýbajú dostatočné ambície

Bratislava 28. apríla (TASR) - Pri Pláne obnovy a odolnosti SR sme premeškali jedinečnú príležitosť. Slovenskému plánu obnovy chýbajú dostatočné ambície a úspešnosť jeho realizácie bude závisieť na ochote vlády spolupracovať. V stanovisku to uviedol europoslanec a podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Martin Hojsík.



Podľa Hojsíka vláda pripravila priemerný dokument. "Množstvo peňazí, ktoré nám vďaka plánu obnovy príde, je a dlho bude absolútne bezprecedentné a bude 'navyše' oproti štandardným eurofondom. Preto sme túto príležitosť potrebovali využiť čo najviac. My sme sa však uspokojili s tým, že sme splnili minimálne požiadavky. Pred domácim publikom sa tak môžeme tváriť, že nás Európska komisia chváli, no v porovnaní s inými krajinami sme ostali v šedom priemere,” uviedol europoslanec.



Slovenský plán obnovy by podľa Hojsíka vyzeral inak, ak by do jeho prípravy zapojila vláda verejnosť, vedcov či samosprávy. "Veľmi chcem veriť, že pri samotnej realizácii plánu obnovy to bude inak. Základom musí byť jasné a záväzné partnerstvo, s firmami a biznisom, odborárskymi zväzmi, občianskou spoločnosťou a, samozrejme, samosprávami," dodal Hojsík.



Slovenský plán obnovy má podľa neho aj vážne obsahové nedostatky. "Nedostatočné ciele pri zelenej energii. Nekvalitne pripravená časť o adaptácii na zmenu klímy. Chýbajúca komplexná podpora environmentálne udržateľnej mobility či takmer úplne absentujúce reformy na prechod na obehové hospodárstva. To je len niekoľko vážnych problémov," vymenoval Hojsík.