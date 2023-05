M. Horváth: SR potrebuje zodpovednú debatu o stave verejných financií

Bratislava 21. mája (TASR) - Slovensko viac ako kedykoľvek predtým potrebuje zodpovednú debatu o stave verejných financií a možnostiach, ako ho zlepšiť. Uviedol to minister financií Michal Horváth. "Ak nezasiahneme, v budúcnosti môže mať Slovensko veľký problém," skonštatoval. Poukazuje na Radu pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), podľa ktorej sa verejné financie v roku 2022 dostali do pásma vysokého rizika z pohľadu dlhodobej udržateľnosti.



"Aj v európskom porovnaní, žiaľ, zaostávame. Slovensko podľa RRZ po zohľadnení dôchodkovej reformy patrí k tej najhoršej štvrtine krajín v rámci Európskej únie z pohľadu dlhodobej udržateľnosti a potvrdila to aj Európska komisia. RRZ rovnako upozorňuje, že miera zadlženosti by bez dodatočných opatrení začala stúpať," upozornil Horváth odvolávajúc sa na poslednú správu rady.



Zlepšenie hodnotenia Slovenska agentúrou S&P ministra podľa jeho slov veľmi teší. "Pravdou však je aj to, že výhľad ratingu sa zlepšil napriek stavu verejných financií. Riziká v tejto oblasti boli argumentom proti zlepšeniu, prevážil však priaznivejší ako očakávaný ekonomický vývoj," komentoval. Agentúra podľa neho zároveň predpokladá, že po voľbách začnú politici verejné financie razantne ozdravovať. V opačnom prípade Slovensku rating zhorší.



Za aktuálny stav verejných financií Horváth neviní žiadnu konkrétnu politickú garnitúru. Pripisuje ho dlhodobému zanedbávaniu tejto oblasti aj viacerým krízam, ktorým krajina čelila.



K pozícii ministra chce pristupovať ako odborník. "Zatiaľ, čo politici sa na verejné financie mnohokrát pozerajú v krátkodobom horizonte ich vládnutia, my ich vnímame z pohľadu dlhodobej udržateľnosti," poznamenal.