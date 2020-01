M. Jankovská neuspela s odvolaním, funkciu má naďalej pozastavenú

Bratislava 31. januára (TASR) – Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za Smer-SD Monika Jankovská neuspela s odvolaním proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorý ju pozbavil funkcie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.



„Na neverejnom zasadnutí disciplinárneho odvolacieho senátu bolo rozhodnuté o zamietnutí odvolania Jankovskej proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu,“ uviedla Müller. Rozhodnutie je podľa nej právoplatné.



Jankovská uviedla vo svojom odvolaní tri dôvody, pre ktoré považovala rozhodnutie v jej prípade za nesprávne. V prvom rade namietala nezákonné zloženie senátu, keď narážala na člena senátu Petra Paludu, ktorý bol v minulosti kandidátom na šéfa Národného bezpečnostného úradu za opozičnú SaS. Namietala taktiež údajné nedodržanie lehoty na doručenie rozhodnutia a duplicitu návrhu, vzhľadom na to, že bolo proti nej vedené ešte jedno disciplinárne konanie.



Odvolací senát jej návrh vo všetkých bodoch zamietol s tým, že ustanovenie Petra Paludu do senátu bolo vysvetlené tým, že bol riadne vybraný podľa rozvrhu práce. K údajnému nedodržaniu lehoty argumentuje senát tým, že si Jankovská rozhodnutie iba neskoro prebrala, doručené na poštu bolo podľa senátu včas. V otázke duplicity návrhu senát uviedol, že prvé konanie nebolo zatiaľ právoplatne ukončené, a zároveň poukázal na to, že samotná Jankovská považuje prvé konanie za nezákonné, pre angažovanie sa vylúčenej sudkyne Lucie Kurilovskej.



Dôvodom stíhania Jankovskej je komunikácia s Marianom K. cez aplikáciu Threema. Disciplinárne stíhať Jankovskú navrhla Súdna rada minulý rok svojej predsedníčke Lenke Praženkovej. Podľa Threemy Mariana K. mala Jankovská ovplyvňovať sudkyňu Zuzanu Maruniakovú pri rozhodovaní o jednej zo sporných zmeniek TV Markíza. Za ich falšovanie je Marian K. momentálne obžalovaný na Špecializovanom trestnom súde, ktorý rozhoduje aj o jeho vine vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka.