M. Jaroš: Už dlhšie som chcel napísať pesničku o ochrane prírody

Bratislava 20. februára (TASR) - Audiovizuálnu podobu dostala ďalšia skladba zo štúdiového albumu Mira Jaroša Disko, ktorý spevák vydal na sklonku minulého roka. Pesnička Tarzan zavedie deti do džungle, kde spoznajú zvieratá a naučia sa milovať prírodu. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Pieseň má autorsky na svedomí samotný spevák, ktorý pesničku otextoval i zložil, po hudobnej stránke mu sekundoval pravidelný spolupracovník Randy Gnepa. "Už dlhšie som chcel napísať pesničku o ochrane prírody. Zamýšľal som sa aj nad klimatickými zmenami na našej planéte. Tak nejako sa zrodila myšlienka na pesničku Tarzan," hovorí Jaroš o genéze skladby. "Tarzan vyrastal v džungli medzi zvieratami, obklopený prírodou, je to jeho domov, ktorý si chráni. Deti cez pesničku motivujem, aby boli ako on. Mysleli na prírodu a vážili si ju," vysvetľuje spevák s tým, že prostredníctvom piesne zároveň učí deti, čo všetko sa v džungli nachádza, aké zvieratá tam žijú.



Podľa Mira má jeho skladba osloviť nielen deti, ale vďaka samplom a melódiám z 90. rokov aj rodičov. "Pozornému poslucháčovi určite neujde spojitosť s interpretmi, ako sú Dr. Alban, Captain Jack, DJ Bobo či speváčka Sandra," dodáva Jaroš.



Videoklip nakrúcal v januári vo veľkom ateliéri, v ktorom si spevák nechal postaviť džungľu. Choreografiu mal pod palcom Noro Grofčík, ktorý oslovil ďalších tanečníkov. "Už keď som pesničku písal, mal som v hlave jednoduchý tanec domorodcov, ktorý som nahral na video a poslal Norovi. Prekvapilo ma, keď povedal, že sa to dá použiť, a tým to bola pre mňa choreografia, ktorú som sa rýchlo naučil."



Pesnička Tarzan je v poradí šiestou piesňou z albumu Disko, ku ktorej bol natočený videoklip. Jaroš avizuje, že nebol posledný. Spevák sa momentálne s kapelou pripravuje na hrania po celom Slovensku.