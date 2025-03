M. Kaliňák diskutuje o rozdelení regionálnych volieb

Bratislava 1. marca (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Michal Kaliňák (Hlas-SD) diskutuje s regionálnymi lídrami o téme opätovného rozdelenia komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov. Kaliňák to pre TASR uviedol s tým, že ich spoločný termín bol podľa neho "organizovaný chaos". Ministerstvo vnútra SR, ktoré má voľby v gescii a ktoré vedie predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, na otázku TASR reagovalo, že o téme nemá bližšie informácie, no na diskusiu je pripravené.



"V tejto otázke nie sú vyvíjané aktivity. V prípade, že do budúcna budeme evidovať požiadavku na zmenu v tejto oblasti, sme pripravení na diskusiu," uviedol rezort.



Kaliňákovi prekáža, že voliči majú pri spojených voľbách štyri volebné lístky. Poukázal, že v Bratislave a v Košiciach ich je až šesť. "Spojené voľby neboli lacnejšie a dokonca klesla volebná účasť vo voľbách obcí a miest o 2,5 percenta," tvrdí.



O téme už štátny tajomník hovoril aj s Komorou obcí Združenia miest a obcí Slovenska. Diskusia bola podľa neho sprevádzaná súhlasom. Avizoval, že rozhovory o téme budú s komunálnymi lídrami aj s občanmi pokračovať na pravidelných každotýždenných stretnutiach. "Voľby musia mať pre ľudí zrozumiteľnosť a jednoduchosť, čo preukázateľne spoločný termín volieb nedokázal," dodal.