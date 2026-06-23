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M. Kaliňák: Nová cestná legislatíva má predovšetkým chrániť chodcov
Kaliňák spomenul aj novelu priestupkového zákona, ktorá nadobudne účinnosť v júli. Pochválil najmä legislatívne ukotvenie samosprávnej parkovacej politiky.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Novela zákona o cestnej premávke má predovšetkým chrániť chodcov. Táto skupina tvorí približne tretinu obetí dopravných nehôd. Po novom bude musieť vodič prichádzajúci k priechodu pre chodcov upraviť svoju rýchlosť tak, aby chodec dokázal cez priechod bezpečne prejsť. Na tlačovej konferencii o tom informovali štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák, policajný viceprezident Rastislav Polakovič a riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč.
Šéf dopravnej polície priblížil, že po novom budú musieť vodiči dať chodcom prednosť, aj keď sa tí len chystajú po priechode prejsť. „Zabezpečiť sa to má tým, že vznikne nejaká neverbálna komunikácia medzi vodičom a chodcom. Či už je to, že sa budú vidieť očným kontaktom, alebo bude z postavenia chodca voči priechodu zrejmé, že tento chodec sa zjavne chystá prejsť na priechod,“ myslí si Tlacháč.
Polakovič poukázal, že chodci sú pre políciu priorita. Pripomenul, že od začiatku septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky vôbec. Bude za to hroziť pokuta od 50 eur. Doplnil tiež, že po novom by na cestách nemali byť ani kolobežky, ktoré dokážu ísť rýchlejšie ako 25 kilometrov za hodinu. Aby sa to dalo odkontrolovať, musia byť elektrické kolobežky vybavené výrobným štítkom. Polícia musí podľa neho identifikovať rizikové priechody.
Kaliňák spomenul aj novelu priestupkového zákona, ktorá nadobudne účinnosť v júli. Pochválil najmä legislatívne ukotvenie samosprávnej parkovacej politiky. Poukázal, že od prvého podnetu prokuratúry po schválenú zákonnú úpravu prešlo približne pol roka. Opakovane takisto zdôraznil potrebu zaviesť pre samosprávy možnosť merať rýchlosť stacionárnymi radarmi.
„Toto je však vec, kde sme museli ustúpiť koaličným partnerom, pretože tí žili v úplne inom presvedčení, ako sme boli my. To znamená, že je to možno aj daň za koaličné vládnutie, keď musíte v nejakých veciach ustúpiť. My si však myslíme, že aj vývoj a najbližšie obdobie nám dá za pravdu, že toto je správne rozhodnutie, a potom bude otázka času, kedy sa k tomu naspäť vrátime,“ vyhlásil. Dodal, že legislatíva zavádza aj novú sankciu menších obecných prác či novú kompetenciu obcí pokutovať ľudí zodpovedných za udržiavanie pozemkov, ktorí si svoje povinnosti neplnia.
Poslanci Národnej rady SR začiatkom júna schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa aj pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel, medzi ktoré spadajú elektrokolobežky. Povoľuje sa aj otáčanie na svetelnej križovatke. Novela zákona takisto upravuje fungovanie autoškôl a taxislužieb.
Väčšina zmien má nadobudnúť účinnosť od septembra tohto roka.
Šéf dopravnej polície priblížil, že po novom budú musieť vodiči dať chodcom prednosť, aj keď sa tí len chystajú po priechode prejsť. „Zabezpečiť sa to má tým, že vznikne nejaká neverbálna komunikácia medzi vodičom a chodcom. Či už je to, že sa budú vidieť očným kontaktom, alebo bude z postavenia chodca voči priechodu zrejmé, že tento chodec sa zjavne chystá prejsť na priechod,“ myslí si Tlacháč.
Polakovič poukázal, že chodci sú pre políciu priorita. Pripomenul, že od začiatku septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky vôbec. Bude za to hroziť pokuta od 50 eur. Doplnil tiež, že po novom by na cestách nemali byť ani kolobežky, ktoré dokážu ísť rýchlejšie ako 25 kilometrov za hodinu. Aby sa to dalo odkontrolovať, musia byť elektrické kolobežky vybavené výrobným štítkom. Polícia musí podľa neho identifikovať rizikové priechody.
Kaliňák spomenul aj novelu priestupkového zákona, ktorá nadobudne účinnosť v júli. Pochválil najmä legislatívne ukotvenie samosprávnej parkovacej politiky. Poukázal, že od prvého podnetu prokuratúry po schválenú zákonnú úpravu prešlo približne pol roka. Opakovane takisto zdôraznil potrebu zaviesť pre samosprávy možnosť merať rýchlosť stacionárnymi radarmi.
„Toto je však vec, kde sme museli ustúpiť koaličným partnerom, pretože tí žili v úplne inom presvedčení, ako sme boli my. To znamená, že je to možno aj daň za koaličné vládnutie, keď musíte v nejakých veciach ustúpiť. My si však myslíme, že aj vývoj a najbližšie obdobie nám dá za pravdu, že toto je správne rozhodnutie, a potom bude otázka času, kedy sa k tomu naspäť vrátime,“ vyhlásil. Dodal, že legislatíva zavádza aj novú sankciu menších obecných prác či novú kompetenciu obcí pokutovať ľudí zodpovedných za udržiavanie pozemkov, ktorí si svoje povinnosti neplnia.
Poslanci Národnej rady SR začiatkom júna schválili novelu zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny. Sprísňujú sa napríklad sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch. Upravujú sa aj pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel, medzi ktoré spadajú elektrokolobežky. Povoľuje sa aj otáčanie na svetelnej križovatke. Novela zákona takisto upravuje fungovanie autoškôl a taxislužieb.
Väčšina zmien má nadobudnúť účinnosť od septembra tohto roka.