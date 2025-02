M. Kaliňák: Podpora sociálnej ekonomiky je kľúčová pre rozvoj regiónov

Stará Ľubovňa 27. februára (TASR) - Podpora sociálnej ekonomiky je kľúčová pre rozvoj regiónov. V rámci štvrtkovej odbornej konferencie v Starej Ľubovni, to uviedol štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Michal Kaliňák. Rezort preto začína so sériou rokovaní naprieč celým Slovenskom s cieľom podporiť vznik sociálnych podnikov a zdieľať príklady dobrej praxe.



Kaliňák upozornil, že sociálne podniky sú veľmi dôležité fabriky, pretože ich budúcnosť sa nemeria len finančným ziskom. "Zisk treba vidieť aj v kvalite služieb, ktoré poskytujú. Tak ako podporujeme zdieľanie úradníkov, chceme podporiť aj zdieľanie odborníkov a šikovných robotníkov. Nemôžu mať všetci všetko, ale môže jeden sociálny podnik fungovať pre viacero samospráv," vysvetlil.



Mestá a obce sú podľa neho najväčšími zriaďovateľmi materských a základných škôl, spravujú 700 pobytových zariadení a 2500 domov kultúry. "Okrem toho máme viac ako 1000 budov v správe územných celkov. Ak k tomu prirátame ďalšie úlohy ako dostupnosť a produkcia potravín, správa a údržba ciest, či cintorínov, to všetko je trh, ktorý dokážu obsiahnuť práve sociálne podniky," zdôraznil.



Štátny tajomník rezortu práce Marián Valentovič podotkol, že je viacero možností ako aktivizovať "poberačov" sociálnych dávok a znevýhodnených uchádzačov o prácu. "Jednou z tých, kde vidíme najväčší priestor, je práve sociálna ekonomika," skonštatoval. Cieľom podľa neho je vytvoriť dostatok pracovných miest pre všetkých, ktorí pracovať môžu. Upozornil, že v každom kraji aktuálne funguje regionálne centrum, na ktoré sa môžu záujemcovia o vytvorenie sociálneho podniku obrátiť. Môžu pritom fungovať podobne ako klasické komerčné podniky. "Rozdiel je ten, že zamestnávajú určitý počet znevýhodnených uchádzačov, a že zisk, ktorý generujú, musia nejakým pomerom reinvestovať späť v rámci sociálneho podniku, alebo na podporu miestneho regiónu," dodal Valentovič.



Na Slovensku je aktuálne 574 registrovaných sociálnych podnikov. Zamestnávajú viac ako 7000 ľudí, z ktorých zhruba 4000 je nejakým spôsobom znevýhodnených. "Máme aj ďalšie rozpracované žiadosti, takže očakávame nárast počtu či už komerčných alebo obecných sociálnych podnikov. Ich činnosti sú rôzne, od stavebných až po výrobu drobných predmetov," priblížila generálna riaditeľka sekcie sociálnej ekonomiky ministerstva práce Ingrid Ujváriová.



Dôležité podľa Kaliňáka je, aby v dvoch susedných obciach nevznikali podniky s rovnakou činnosťou. Cieľom je vznik takého, ktorý bude fungovať pre viacero samospráv. "Bude to účelové, hospodárne, efektívne a podnik má biznis plán, vďaka ktorému dokáže fungovať dlhodobo," zdôraznil Kaliňák. MIRRI chce na jednotlivých stretnutiach v krajoch inšpirovať a povzbudiť aj iné samosprávy a ľudí, aby vyskúšali tento model podnikania.