M. Kaliňák: Rozdelenie regionálnych volieb sa stihne do ďalších volieb

Bratislava 10. apríla (TASR) - Opätovné rozdelenie krajských a komunálnych volieb sa podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka (Hlas-SD) dá stihnúť do skončenia sa volebného obdobia starostov a predsedov samosprávnych krajov, teda do ďalších takýchto volieb v roku 2026. Kaliňák to uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii. Zároveň povedal svoju predstavu o zmene volebného systému na Slovensku.



Spomenul, že rezort vnútra túto tému otvoril aj so starostami. „Prebieha anketa, to, čo ma včera večer potešilo, za päť hodín, ak sa nemýlim, okolo 900 starostov a primátorov už odhlasovalo. Takže uvidíme, aké budú konečné čísla,“ uviedol.



Kaliňák zároveň podotkol, že väčšina občanov Slovenska by chcela rozdeliť súčasný jeden volebný obvod. Argumentoval tým, že by regióny mohli mať silnejšie zastúpenie v národnej rade. Najprv by však parlament musel upraviť ústavu. Štátny tajomník zatiaľ nepovedal, či bude mať návrh aj potrebnú opozičnú podporu.



„Ak to prejde, ideme s alternatívami. Buď rozdeliť Slovensko na toľko obvodov, koľko je krajov, a v každom kraji taký počet mandátov, ktorý zodpovedá počtu obyvateľov, alebo to rozdeliť alternatívne - polovica parlamentu podľa mandátov v krajoch a druhá polovica parlamentu ako doposiaľ v jednom volebnom obvode,“ ozrejmil svoju predstavu.