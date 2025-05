M. Kaliňák sa stal splnomocnencom vlády pre územnú samosprávu

Bratislava 28. mája (TASR) - Súčasný štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Michal Kaliňák sa stal splnomocnencom vlády SR pre územnú samosprávu. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom zasadnutí. Práca splnomocnenca bude súčasťou Kaliňákovej agendy štátneho tajomníka.



Premiér považuje kreovanie postu za vyjadrenie dôležitosti, ktorú súčasná vláda prikladá vzťahu a spolupráci so samosprávami. V osobe Kaliňáka vidí človeka, ktorý môže na poste uplatniť svoje bohaté skúsenosti a hĺbkovú znalosť prostredia samospráv. „Očakávam, že pán splnomocnenec bude prehlbovať sociálny dialóg medzi oboma stranami, ale bude aj veľmi aktívny pri finalizovaní ďalšej dohody vlády so samosprávami, ktorá sa týka miestneho poplatku za rozvoj,“ uviedol Fico s tým, že presné kontúry dohody sú ešte predmetom rokovaní.



MV SR spresnilo, že pozícia splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu je výsledkom zhody s predstaviteľmi samosprávnych združení, ktoré v tomto období pripravujú návrhy modernizácie územnej samosprávy. „Jeho úlohou bude koordinovať aktivity vo vzťahu k modernizácii samosprávy a formovať odbornú diskusiu so samosprávami a samosprávnymi združeniami s dôrazom na vytvorenie Nového komunálneho manažmentu,“ dodal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



Vymenovaný splnomocnenec zdôraznil nevyhnutnú potrebu modernizácie samosprávy. „Musí reagovať na vývoj a trendy, sledovať trendy a tomu prispôsobovať poskytované služby. Všetko s dôrazom na dostupnosť služieb a obslužnosť územia,“ upozornil Kaliňák.