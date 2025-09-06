< sekcia Slovensko
M. Kaliňák: Spoločný výkon kompetencií skupín samospráv je budúcnosť
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Spoločný výkon kompetencií skupín samospráv v centrách zdieľaných služieb alebo v klientskych centrách je budúcnosť. Na nové centrá by bolo dobré využiť aj eurofondy. Myslí si to štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák.
„Európska únia hovorí, že nové eurofondy pôjdu prioritne na reformy, náš signál bude do Bruselu - sme pripravení. Pomôžte nám zriadiť na základe tohto pilotného projektu centrá zdieľaných služieb naprieč regiónmi a tým pádom spojíme samosprávy na spoločný administratívny výkon agendy. Teraz sme to rozbehli a na základe pilotného projektu vieme dať Bruselu najavo, zaplaťte nám. Centrá zdieľaných služieb budú súčasťou každého regiónu a budú garantovať odbornosť, dostupnosť služieb a obslužnosť územia,“ vyhlásil.
Ako štátny tajomník dodal, aktuálne je zriadených 21 centier zdieľaných služieb. Existuje podľa neho 700 uznesení miestnych zastupiteľstiev, kde samosprávy prejavili záujem spojiť výkon svojich kompetencií „pod jednu strechu“.
„Každá obec má právo na život a každá obec, ak má 700 alebo 800 rokov, nikto nemá právo ju zrušiť, to znamená, že my musíme dať obci najavo - starosta bude starostom, domovníkom, správcom, akokoľvek to nazveme, on sa stará o územie. Ale spoločný výkon agendy musí byť z jedného bodu,“ myslí si.
Podľa Kaliňáka je zároveň nesprávne nastavený aj zákon, ktorý rieši prípady, keď v obci nikto neprejaví záujem kandidovať. „Do jari prídeme so zmenou zákona tak, aby sme vedeli, že najbližšie komunálne voľby sú posledné, kedy sa improvizuje v obciach, kde sa vyhlasujú voľby pre nikoho,“ avizoval.
