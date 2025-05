M. Kaliňák: Začala sa diskusia o príprave regulácie lobingu

Bratislava 20. mája (TASR) - Na ministerstve vnútra sa podľa štátneho tajomníka rezortu Michala Kaliňáka (Hlas-SD) začala odborná diskusia o príprave regulácie lobingu. V utorok sa na ministerstve konal prvý okrúhly stôl k tejto téme. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia vlády, parlamentu, samospráv, sociálnych partnerov či expertov z akademickej obce. TASR o tom v utorok informoval hovorca rezortu Matej Neumann. Účastníci rokovania sa podľa neho zhodli na potrebe lobing regulovať. Ako dodal, do ďalšej diskusie by mali byť prizvaní poslanci Národnej rady, neziskový sektor či podnikatelia.



„Lobing nie je strašiakom, ak má jasne stanovené pravidlá. Hrozbou sa stáva až vtedy, keď sa deje v tieni, mimo verejnej kontroly. Práve preto chceme nastaviť jasné a transparentné rámce pre lobistov aj tých, ktorí sú ich cieľom. Zároveň je pre nás dôležité odlíšiť lobing od občianskej participácie, ktorá má v demokratickej spoločnosti nenahraditeľné miesto,“ uviedol Kaliňák.



Diskusia je podľa rezortu predpokladom vhodného nastavenia rozhodnutí a štandardný legislatívny proces je oporou kvalitnej právnej úpravy. Cieľom pripravovanej legislatívy je nastavenie systému, ktorý podporuje transparentnosť a dôveru verejnosti.



Na rokovaní sa zúčastnili aj hostia z Nemecka. Ich účasť bola podľa Neumanna prínosom. Ako podotkol, s tvorbou podobnej legislatívy majú skúsenosti. „Naša skúsenosť ukazuje, že zákon o lobingu priniesol väčšiu dôveru verejnosti v rozhodovacie procesy. Samozrejme, nebolo to jednoduché, no dôležité je, že dnes existuje jasný rámec. Preto som rád, že Slovensko otvára túto tému širokou a otvorenou diskusiou,“ uviedol vedúci oddelenia práva nemeckého Spolkového snemu Christian Heyer.



Podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) je lobing súčasťou moderného demokratického rozhodovania. Musí mať však jasné pravidlá. „Preto potrebujeme legislatívu, ktorá bude praktická, zrozumiteľná a zároveň bude vedieť odlíšiť oprávnené zastupovanie záujmov od netransparentného tlaku. To nie je o represii, ale o vytváraní prostredia, kde je lobing legálny a kontrolovaný,“ myslí si.