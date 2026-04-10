< sekcia Slovensko
M. Kaprálik oslávi 50. narodeniny na domovskom javisku
Martin Kaprálik oslávi päťdesiatku vo svojom domovskom divadle, kde bude hrať jedno zo svojich obľúbených predstavení Pánska jazda.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Dlhoročný člen súboru Divadla Nová scéna (DNS) Martin Kaprálik oslávi v sobotu 11. apríla okrúhle jubileum 50. narodeniny priamo na javisku. Po predstavení Pánska jazda budú oslavy následne pokračovať v Štúdiu Olympia v spoločnosti kolegov, priateľov a pozvaných hostí. TASR o tom informovala Zuzana Šebestová, PR manažérka DNS.
Pripomenula, že Martin Kaprálik stvárnil na domovskom javisku, ale aj v iných divadlách desiatky postáv v činohernom i muzikálovom žánri. Uplatnil sa aj v televízii, jeho hlboký hlas je dobre známy z dabingu, podcastov aj rozhlasu.
„Na javisku stvárnil desiatky výrazných postáv - od Trepleva v Čechovovej Čajke, cez Hampleta v muzikáli Janka Ledeckého až po temného IAGA, či legendárneho Krysaře,“ uvádza divadlo k umelcovi, ktorý má herectvo doslova v krvi.
„Ako herec patrí do uznávanej hereckej dynastie. Po praslici mu bol dedo nezabudnuteľný člen Slovenského národného divadla Elo Romančík a po meči otec, výborný herec a pedagóg, bývalý člen nášho divadla Dušan Kaprálik. A zdá sa, že dynastia bude pokračovať v jeho dcére Martinke a synovi Michalovi,“ uviedol k jubilujúcemu hercovi Karol Čálik, umelecký riaditeľ DNS.
„Sledujem jeho umelecké kroky od jeho začiatkov a nechce sa mi veriť, že je už päťdesiatnik. Doteraz stvárnil na našich doskách množstvo postáv rôznych charakterov na vysokej profesionálnej úrovni. Jeho nezameniteľný hlas poznajú aj televízni diváci, pretože ho prepožičal mnohým svetovým filmovým hviezdam,“ podčiarkol Čálik.
Martin Kaprálik oslávi päťdesiatku vo svojom domovskom divadle, kde bude hrať jedno zo svojich obľúbených predstavení Pánska jazda. „Po ňom to spolu s kolegami a priateľmi trochu oslávime. A čo by som si zaprial? Asi to, čo všetci najviac potrebujeme. Aby boli všetci zdraví, aby bolo viac smiechu ako sĺz a aby sme mali stále plné hľadisko spokojných divákov. A ako hovoril môj ocko, aby bola na tomto svete hlavne ľudskosť,“ uzavrel jubilujúci herec.
