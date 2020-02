M. Kern: Enviropolícia minulý rok riešila 618 prípadov krádeží dreva

Bratislava 25. februára (TASR) - Enviropolícia minulý rok najčastejšie riešila krádeže dreva, a to v 618 prípadoch. Pre TASR to povedal riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Mário Kern.



Policajný zbor v roku 2019 vyšetroval takmer 1600 prípadov environmentálnej trestnej činnosti. "Z pohľadu vážnosti však môžeme za vážne považovať 277 prípadov trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi, kde bola zistená trestná činnosť so škodou predbežne vyčíslenou na 6,6 milióna eur," uviedol Kern. Dodáva, že problémy v oblasti odpadov sú v rámci celého Slovenska. Krádeže dreva sú podľa Kerna najväčším problémom hlavne na strednom a východnom Slovensku.



Priblížil tiež, že z celkového počtu prípadov za rok 2019 páchateľa obvinili v 887 prípadoch. Predstavuje to objasnenosť prípadov na úrovni 56 percent. "V závislosti od druhu spáchaného trestného činu hrozí páchateľovi trest do výšky desiatich rokov, avšak v prípade protiprávneho použitia nebezpečných materiálov môže byť trestom aj doživotie," hovorí Kern.



Podotkol, že aktuálne výsledky enviropolície sú ovplyvnené zásadnými organizačnými zmenami v rámci Policajného zboru. "Vo všetkých ôsmich krajských riaditeľstvách Policajného zboru boli zriadené samostatné pracoviská na boj s environmentálnou trestnou činnosťou a ich aktivita sa postupne začína prejavovať najmä v počte odhalených trestných činov," povedal Kern.