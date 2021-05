M. Kéry poprel, že by sa obsah správy SIS dostal na verejnosť cez Smer

Bratislava 30. mája (TASR) – Opozičný poslanec Marián Kéry (Smer-SD) poprel, že by sa obsah správy o stretnutí v SIS dostal na verejnosť cez stranu Smer-SD. Nezaradený poslanec Erik Tomáš z mimoparlamentného Hlasu-SD si myslí, že verejnosť by sa mala dozvedieť to, čo sa dozvedeli poslanci počas čítania správy. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.



Správa hovorí podľa opozície o tom, že na polícii a prokuratúre existuje organizovaná skupina ľudí, ktorá manipulovaním svedkov a využívaním tzv. univerzálnych svedkov ovplyvňuje trestné konania. Tí sú pripravení podľa Tomáša povedať "čokoľvek na kohokoľvek", čo ovplyvňuje trestné konania.



Kéry žiada prepustiť ľudí, ktorí sú podľa jeho tvrdení nevinne držaní vo väzbe na základe výpovedí kajúcnikov. Tomáš verí, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) už na základe tejto správy konajú. Tvrdí, že správa sa týkala štyroch medializovaných káuz.



Poslanec Kristián Čekovský (OĽANO) vníma únik informácií ako hru ľudí, ktorým vyhovuje spochybňovanie práce polície a vyšetrovacích orgánov. Podstatou stretnutia v SIS podľa neho bolo zamedziť mareniu spravodlivosti v štáte. Ak by to nebolo protizákonné, nemal by problém so zverejnením obsahu správy.



Anna Zemanová (SaS) tvrdí, že poslanci nevedia, akého obdobia sa správa týkala a ani akých konaní. Ak sa správa SIS dostala von, ide o trestný čin. Podľa jej slov je na mieste pýtať sa, ako k tomu mohlo dôjsť.