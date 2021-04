M. Kéry: Situáciu na východe Ukrajiny vnímam so znepokojením

Bratislava 6. apríla (TASR) - Situáciu na východe Ukrajiny vníma predseda parlamentného zahraničného výboru Marián Kéry (Smer-SD) so znepokojením, keďže sa to deje v blízkosti našich hraníc a na Slovensko to má priamy dosah. Poslanec to uviedol v stanovisku pre TASR.



Dodal, že strana Smer-SD vždy rešpektovala princípy medzinárodného práva a vyváženosti v medzinárodnej politike. "Pre nás má svet štyri svetové strany, ktoré treba rešpektovať, preto vnímame ako problematický postoj vlády SR, ktorá môže svojim nevyváženým príklonom len na jednu konkrétnu svetovú stranu prispieť k predlžovaniu konfliktu na východe Ukrajiny a nie k jeho skorému upokojeniu a vyriešeniu," myslí si Kéry. Za najlepšiu cestu, ako konflikt vyriešiť považuje Kéry intenzívny dialóg, ktorý môže viesť k stabilnému mieru.



Porušovanie prímeria a správy o hromadení sa ruských jednotiek na ukrajinských hraniciach označil šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) za znepokojujúce. Vyhlásil, že Slovensko naďalej pevne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny a vyzýva na zdržanlivosť a deeskaláciu napätia. Členovia parlamentného výboru pre európske záležitosti Andrej Stančík (OĽANO), Tomáš Valášek (nezaradený) a tiež podpredseda tohto výboru Peter Kmec (nezaradený) sa zhodli, že v súvislosti s napätou situáciou je dôležitý jednotný postoj Európskej únie. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell cez víkend vyjadril vážne znepokojenie nad pohybom ruských vojsk a prisľúbil Kyjevu neochvejnú podporu Únie.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský 1. apríla obvinil Moskvu zo sústreďovania vojakov na hraniciach s Ukrajinou. Presun ruských vojakov na anektovanom Krymskom polostrove a pri rusko-ukrajinských hraniciach v blízkosti území kontrolovaných proruskými separatistami hlásili minulý týždeň aj Spojené štáty. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zhromažďovanie vojakov pri hraniciach s Ukrajinou priamo nepotvrdil. Zdôraznil však, že Rusko má právo presúvať vojakov po svojom území podľa svojho uváženia.