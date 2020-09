M. Klus: Česko by malo pribudnúť na zoznam červených krajín

Bratislava 14. septembra (TASR) – Česko by malo pribudnúť na zoznam takzvaných červených krajín. Dôvodom je veľký denný nárast nakazených na ochorenie COVID-19. Rakúsko a Maďarsko by mali stále zostať medzi zelenými krajinami. O tom, či sa zavrú hranice s Ukrajinou sa rozhodne v najbližších dňoch. Informáciu z rokovania Ústredného krízového štábu zverejnil na sociálnej sieti štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus.



Podľa jeho tvrdenia ktokoľvek, kto sa vráti z územia Česka, s výnimkou pendlerov do 30 kilometrov od najbližšieho hraničného priechodu, študentov, pedagógov, výskumníkov, zdravotníkov, poľnohospodárov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov v kritickej infraštruktúre, niektorých športovcov a umelcov, musí prísť buď s negatívnym testom nie starším ako 72 hodín, alebo prostredníctvom formuláru e-hranica nastúpiť do päťdňovej domácej karantény a následne byť testovaný. Toto sa bude kontrolovať prostredníctvom námatkových kontrol aj takzvaného "trackovania" mobilných telefónov. Podľa tvrdenia Klusa by toto opatrenie malo vstúpiť do platnosti v piatok (18. 9.).



"Medzi bezpečné krajiny zaraďujeme Švédsko, Bulharsko a Kanadu. V čakacom režime na takéto preradenie zostávajú Belgicko, Holandsko a Portugalsko, o ktorých dnes bola veľká diskusia," komentoval štátny tajomník.



Ďalej tvrdí, že ohľadom sprísnenia pravidiel pre Ukrajinu sa viedla intenzívna diskusia, ktorú vzhľadom na karanténne kapacity, respektíve perspektívu nákupu takzvaného antigénového rýchlotestu, nebolo možné v pondelok ukončiť. "Vznikne pracovná skupina v tejto veci a rozhodne sa v najbližších hodinách," dodal.



Definitívne informácie však podá Ústredný krízový štáb po jeho rokovaní.