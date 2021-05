Klus: Konzílium schválilo cestovateľský semafor, odobriť ho musí vláda

Bratislava 21. mája (TASR) - Krajiny by mali byť v pripravovanom cestovateľskom semafore rozdelené na tri farby, od čoho sa budú odvíjať aj podmienky pri návrate z danej krajiny. Najjednoduchšie cestovanie by malo byť do krajín Európskej únie. Nové pravidlá cestovania schválilo vo štvrtok konzílium odborníkov, musí ich ešte odobriť vláda. Na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).







Cestovateľský semafor by mal začať platiť najneskôr vo štvrtok 27. mája. "S cieľom poskytnutia verejnosti komplexné, jednotné, finálne a zrozumiteľné informácie budeme o finálnej verzii cestovateľského semaforu informovať po schválení vládou SR," uviedla pre TASR hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.



Podľa Klusa plánom je, aby bol cestovateľský semafor čo najjednoduchší. "Aby v podstate hovoril občanom, kde im odporúčame cestovať a kde im cestovať neodporúčame," skonštatoval.



Do zelenej, teda najlepšej farby by mali patriť krajiny EÚ, Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a také mimoeurópske štáty, ktoré majú vysokú mieru zaočkovanosti a priaznivú epidemiologickú situáciu, ako je Izrael, Austrália, Nový Zéland či Japonsko.



"Podmienky návratu by mali zostať také, ako navrhlo naše ministerstvo, a teda ak ste zaočkovaní alebo ak ste prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch, tak sa na vás karanténa ani povinnosť testu nevzťahuje. Pri príchode na Slovensko sa zaregistrujete do eHranice, čo je povinné pre všetkých, bez ohľadu na to, odkiaľ prichádzajú, a môžete pokračovať v bežnom živote," spresnil Klus.



V ostatných prípadoch by malo byť potrebné absolvovať PCR alebo antigénový test na nový koronavírus. Negatívnym testom by tak malo byť možné si hneď zrušiť 14-dňovú domácu karanténu.



Pre všetkých cestujúcich, bez ohľadu na očkovanie, ktorí sa vrátia z červených krajín, by mala byť povinná karanténa, ktorá by mala byť rozdielna v dĺžke trvania od tej v zelenej farbe.



"Viaceré červené krajiny majú predpoklad stať sa ešte pred letom zelenými, napríklad USA či Kanada, ale, bohužiaľ, proces môže byť aj opačný, keď sa z červených krajín môže stať čierna, ak sa v nej masívnejšie objaví niektorý z rizikových variantov. Aktuálne je to najmä indická mutácia," dodal Klus.



Otvorenou otázkou podľa Klusa zostáva, čo robiť s rezortmi, ktoré sú takmer úplne zaočkované, ako napríklad Phuket v Thajsku či niektoré rezorty v Turecku. "Myšlienka stanovenia takzvaných covid-free zón je totiž stále na stole a je pomerne zaujímavá. Vrátime sa k tomu najskôr o týždeň, dovtedy potrebujeme ešte preveriť viac dát a zvážiť, ako by to mohlo fungovať. Nateraz je táto kategória odložená," spresnil Klus.



Cestovateľský semafor by sa mal prehodnocovať každý týždeň, a to najmä z dôvodu výskytu mutácií nového koronavírusu.