M. Klus: Môžem s čistím svedomím povedať, že Európska únia nespí

Bratislava 24. marca (TASR) – Európska únia (EÚ) pri riešení situácie s novým koronavírusom nespí. Myslí si to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Klus (SaS), ktorý tak reagoval v súvislosti s kritikou EÚ.



"Ak hovoríme, že sme reagovali neskoro, platí to pre všetkých. Európske inštitúcie sa však určite neprebrali neskoro, pokiaľ ide o prijímanie rozhodnutí. Legislatívne návrhy Komisie, ktoré napríklad Slovensku umožnia využiť vyše pol miliardy eur zo štrukturálnych fondov na riešenie súčasnej krízy, boli schválené v priebehu troch dní. Európsky parlament bude o nich hlasovať tento týždeň, čiže peniaze by mali byť voľné do konca týždňa," priblížil Klus.



Klus tiež spomenul, že EÚ je niektorými kritizovaná za to, že sa viac venuje ekonomike ako ľuďom. "Komisia však pred týždňom zverejnila manuál, akým by sa mali členské štáty riadiť pri ochrane zdravia svojich občanov, ale aj pri kontrolách na vnútorných hraniciach Únie. Cieľom je priblížiť prax a hlavne zachovať funkčnosť jednotného trhu - voľný pohyb tovarov a občanov," povedal Klus s tým, že sa pripravuje vytváranie tranzitných koridorov a lídri sa dohodli aj na obmedzení vstupu do EÚ pre občanov z tretích krajín.



MZVaEZ SR podľa Klusa vníma aj naratív, ktorý hovorí, že Rusko posiela pomoc, zatiaľ čo EÚ "ide" pomaly. "Vnímame tento naratív, ktorý naberá na obrátkach, najmä na alternatívnej scéne. Je však treba si uvedomiť, že EÚ má predovšetkým mäkkú silu. Našou výhodou je schopnosť dohodnúť sa na spoločných pravidlách a vytvorení jednotného rámca. Bohužiaľ, kríza z dôvodu šírenia nového koronavírusu sa s určitosťou transformuje do veľkej ekonomickej krízy," podotkol Klus s tým, že čas ukázať pridanú hodnotu EÚ ešte len príde.



Verí, že aj táto kríza naopak ukáže, že jediný spôsob, ako sa s týmito výzvami vyrovnať, je konať spolu. "Cez spoluprácu v rámci EÚ a medzinárodného spoločenstva," uzavrel Klus.