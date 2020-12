Klus: Pre návraty Slovákov zo zahraničia by nemali byť zásadné zmeny

Bratislava 14. decembra (TASR) - Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) verí, že pokiaľ ide o návraty Slovákov zo zahraničia, zásadnejšie zmeny nenastanú ani po tom, ak by sa prijal zákaz vychádzania, ktorý ešte v piatok (11. 12.) navrhla pandemická komisia. Povedal to novinárom pred pondelkovým rokovaním vlády.



"Verím tomu, že pokiaľ ide o samotné návraty domov, zásadnejšie zmeny nenastanú. Dokonca si myslím, že ak by bol dnes ústredný krízový štáb, vedeli by sme predstaviť aj dve novinky, ktoré skôr uľahčia návraty naspäť. Čo to bude znamenať v prípade, že dôjde k obmedzeniu pohybu, to sa musíme dnes poradiť. Ale program vlády sme nevideli, asi je to dosť otvorené, čo všetko tu dnes môže odznieť," skonštatoval štátny tajomník.



Klus hovoril, že novinkou by mohlo byť uznávanie antigénových testov, čo odporúča aj Európska komisia s tým, že vo veľmi krátkom čase by sa mohli dohodnúť s najbližšími susedmi. Avizoval aj možnosť krátkodobého vyzdvihnutia rodinných príslušníkov z okolitých letísk. Z epidemiologického hľadiska je totiž podľa neho jednoduchšie, keď si niekto svojho rodinného príslušníka privezie, ako keby mal využiť verejnú dopravu alebo taxík.